In der Fußball-Kreisliga B3 stand der 20. Spieltag ganz im Zeichen der Siege mit vier geschossenen Toren. Einzig der SSV Weyerbusch war bei seinem Auswärtserfolg sparsam.

Der SSV Weyerbusch hat die Gunst der Stunde genutzt und am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 den Rückstand auf den Tabellenführer SV Rheinbreitbach, welcher am Wochenende spielfrei hatte, auf vier Punkte verkürzt.

TuS Asbach II – SG Thalhausen/Maischeid 4:0 (2:0). Rundum zufrieden war der Asbacher Coach Ivica Grbavac mit der Leistung seiner Mannschaft: „Endlich haben die Jungs den Kampf angenommen und gezeigt, zu was sie imstande sind. Und vorne haben sie ihre Chancen genutzt, wobei sie auch noch einige liegen ließen.“ Die zwei Jugendspieler, die zum Einsatz kamen, erhielten ein Sonderlob vom Trainer. Tore: 1:0 Kevin Hönighausen (12.), 2:0 Max Strüder (27.), 3:0 Jannis Keppler (70.), 4:0 Kevin Hönighausen (83.). Zuschauer: 60.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II – SSV Weyerbusch 0:1 (0:1). In einer ausgeglichenen Begegnung ging ein grober individueller Schnitzer der Puderbacher dem Elfmeter voraus, der im Nachschuss verwandelt wurde. „Es war ein typisches 0:0-Spiel. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, fand der Puderbacher Trainer Philip Händler. Tor: 0:1 Daniel Rudnev (45.+2., Foulelfmeter). Vorkommnis: Torwart Jannik Blum (SG Puderbach II) hält Foulelfmeter von Daniel Rudnev (45.+2). Zuschauer: 50.

FV Rot-Weiß Erpel – SV Windhagen II 2:4 (1:2). Der Erpeler Trainer Manuel Malacho war enttäuscht: „Es hat nicht die bessere, sondern die cleverere Mannschaft gewonnen. Windhagen war in den entscheidenden Momenten abgezockter, das hat das Spiel in diese Richtung gelenkt.“ Tore: 0:1 Besart Ahmetaj (18.), 1:1 Nico Geißelbrecht (19.), 1:2 Norian Schmidt (22.), 2:2 Andreas Korf (67., Foulelfmeter), 2:3 Besart Ahmetaj (70.), 2:4 Jonas Walter (73.). Zuschauer: 50.

Kickers Westerwald Buchholz – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 4:0 (2:0). In der Anfangsviertelstunde war Lautzert II die aktivere Mannschaft. „Da hätten die Gäste sich durchaus mit einem Törchen belohnen können. Nach dem 1:0 haben wir unsere Rolle angenommen und das gut runtergespielt. Der Platzverweis hat uns zusätzlich in die Karten gespielt“, berichtete der Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan. Tore: 1:0 Cengizhan Baydan (17.), 2:0 Mehmet Can Capa (32.), 3:0 Argjend Jashanica (64.), 4:0 Yusuf Yildirim (75.). Gelb-Rote Karte: Jan Wagner (SG Lautzert II) wegen Foulspiels und Unsportlichkeit (55.). Zuschauer: 30.

SV Rengsdorf – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 1:4 (0:0). „Wir hatten mehr vom Spiel, haben aber im letzten Drittel zu kompliziert agiert. Nach dem 1:1 war es so, als ob uns jemand den Stecker gezogen hätte“, sagte der Rengsdorfer Trainer Erich Langhard. Tore: 1:0 Nico Puderbach (49., Foulelfmeter), 1:1 Jonas Wessel (74.), 1:2 Leon Philippi (76.), 1:3 Jonas Wessel (88.), 1:4 Lucas Franke (90.+1). Zuschauer: 150.