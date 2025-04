In der Kreisliga B5 bleibt die SG Unterwesterwald im Rennen um den zweiten Platz. Die SG Hundsangen III entschied das Verfolgerduell für sich.

Auch wenn es schwer werden dürfte, die TuS Burgschwalbach II noch abzufangen, bleibt die SG Unterwesterwald im Rennen um Platz zwei in der Kreisliga B5. Als zweites Westerwälder Team festigte die SG Hundsangen III ihren vierten Platz.

SG Birlenbach II – SG Uww Dreikirchen/Niedererbach/Görgeshausen/Nomborn 0:12 (0:7). „Es war ein hochverdienter Sieg. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das umgesetzt, was vorgegeben wurde. Leider hat sich unser Spieler Tim Steden am Knie schwer verletzt“, hatte der Kantersieg für Uww-Trainer David Isola auch eine bedauerliche Seite. Tore: 1:0 Marc Brühl (10.), 2:0, 3:0 Leon Schug (15., 18.), 4:0 Marc Brühl (23.), 5:0, 6:0 Fabio Bendel (27., 32.), 7:0, 8:0 Niklas Pötz (40., 59.), 9:0 Steffen Koberstein (61.), 10:0 Leon Schug (79.), 11:0 Fabio Bendel (89.), 12:0 Marc Brühl (90.).

SG Hundsangen III – SG Bogel II 5:2 (4:0). Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich Hundsangens Drittvertretung am Ende klar durch. „Es war eher ein müder Sommerkick, bei dem wir jedoch die Überhand behielten. Aus wenigen Chancen machten wir die Tore. Spielentscheidend war vielleicht eine tolle Parade unseres Torwarts Vincent Schneider, nach der das Spiel auf unserer Seite lief“, lobte Heimtrainer Jannik Bendel seinen Schlussmann. Tore: 1:0 Leon Fasel (11.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Sören Walkenbach (39., 42., 45., 59.), 5:1, 5:2 Eric Dombrowski (61., 90.).