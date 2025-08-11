Hätte der Doppeltorschütze der SG Lasterbach in Rothenbach gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen? Dieser Meinung war zumindest die Heimelf. Diese – und viele weitere Diskussionen gab es am ersten Spieltag, der vor allem für den SSV Hattert –, der der erste Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B2 ist – und Aufsteiger Malberger Kickers ein voller Erfolg.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod III – SG Guckheim/Kölbingen II 3:1 (2:1). Westerburg III erwischte den besseren Start und ging nach einer guten halben Stunde mit zwei Treffern in Führung. Die Gäste aus Guckheim fanden jedoch schnell eine Antwort und verkürzten noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Westerburg setzte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer und sicherte sich so einen verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Johannes Dillbahner (25.), 2:0 Tim Büttner (31.), 2:1 Maximilian Schmuck (33.), 3:1 Johannes Dillbahner (83.).TuS Niederahr II – SV Weidenhahn 1:0 (0:0). Ein später Treffer reichte Niederahrs Reserve zum Sieg gegen den Aufsteiger aus Weidenhahn. „Wir haben uns lange sehr schwergetan. Zwar hatten wir mehr Spielanteile, aber der letzte Pass kam selten an. Weidenhahn kam durch schnelles Umschaltspiel zu der ein oder andere Chance. Kurz vor Schluss erzielten wir etwas glücklich, aber nicht unverdient den Siegtreffer“, berichtete TuS-Trainer Markus Ewald. Tor: 1:0 Tim Hoschkara (85.).SG Meudt/Berod – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 2:2 (0:1). Kurz vor Schluss riss die Heimelf den Gästen aus Hundsangen den Sieg doch noch aus der Hand und rettete zumindest einen Punkt über die Ziellinie. „Unser heutiger Auftritt war sehr dürftig und ließ zu wünschen übrig. Wir hätten aufgrund einiger Chancen am Ende sogar noch gewinnen können, das Ergebnis geht aber schlussendlich absolut in Ordnung“, fand Heimtrainer Christopher Keller. Tore: 0:1 Engin Gündüz (36.), 0:2 Nico Bausch (63.), 1:2 Franjo Males (74.), 2:2 Darius Piroth (90.+5). Gelb-Rote Karte Leon Fasel (45., Hundsangen) wegen wiederholten Foulspiels.SG Hemmerich Rothenbach – SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen 0:2 (0:0). Ein später Doppelpack von Ilir Tahiri bescherte den Gästen den Auswärtssieg. Dementsprechend ernüchtert war Heimtrainer Marcel Mohr nach dem Spiel: „Es war eine unglückliche Niederlage, denn wir waren gegen den Aufstiegsfavoriten über weite Strecken besser und hatten die besseren Chancen. Leider haben wir sie nicht genutzt und wurden bestraft. Unserer Meinung nach hätte der Doppeltorschütze ebenfalls schon längst nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Schlussendlich sehr bitter.“ Tore: 0:1, 0:2 Ilir Tahiri (74., 88.).SSV Hattert – SV Stockum-Püschen 8:0 (4:0). „Es war ein Spiel auf ein Tor, die Gäste hatten über die gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Torchance. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen müssen, nichtsdestotrotz war es ein Auftaktsieg nach Maß“, zeigte sich SSV-Trainer Dario Giannattasio zufrieden. Tore: 1:0 Christos Omiridis (4.), 2:0 Jonas Krätz (22.), 3:0 Patrick Bläß (41.), 4:0 Benedikt Kohlhas (43.), 5:0 Luca Scheffen (62.), 6:0 Finn Saridakis (77.), 7:0 Jonas Krätz (85.), 8:0 Jonas Krätz (86.).TuS Bad Marienberg – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau II 2:4 (2:1). „Es fällt mir zwar schwer, aber ich versuche, so sachlich wie möglich zu bleiben: In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel klar dominiert und uns eine verdiente Führung erspielt. In der zweiten Hälfte konnten wir dem Kampfgeist des Gegners über das gesamte Feld jedoch nichts entgegensetzen und mussten uns am Ende mehr als verdient geschlagen geben“, zeigte sich TuS-Coach Leon Sinanovic enttäuscht. Tore: 0:1 Tobias Salzer (2.), 1:1 Amchan Thevarajah (15.), 2:1 Kilian Nana Yandjo (19.), 2:2 Tobias Salzer (58.), 2:3 Simon Söhngen (65.), 2:4 Julien Nagel (67.).Malberger Kickers – SG Basalt Fehl-Ritzhausen 4:1 (2:0). Im Duell der Aufsteiger setzte sich die Moschheimer Heimelf am Ende klar durch. „Schönes Wetter, kühle Getränke, keine Verletzten und ein deutlicher Sieg – besser hätten wir uns den Auftakt in die B-Klasse kaum vorstellen können“, freute sich Heimtrainer Maximilian Pickartz nach dem Spiel. Tore: 1:0 Joshua Zeitz (34.), 2:0, 3:0, 4:0 Jan Kessler (45., 53., 57.), 4:1 Leon Jung (61.).