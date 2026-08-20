SV durch Waldbrand unter Druck Wershofen in zwei Heimspielpartien gefordert Lutz Klattenberg 20.08.2026, 12:55 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisklasse B 13 empfängt der SV Wershofen/ Hümmel die SG Neunkirchen/Steinborn. Die DJK Müllenbach fährt zu einem erstmaligen Duell nach Ellscheid und die Adenauer feiern ihr Heimspiel-Debüt.

In der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 13 ist der SV Wershofen/Hümmel binnen vier Tagen gleich zwei Mal auf dem eigenen Hartplatz gefordert. Die SG Hocheifel 23 Adenau feiert ihre Heimpremiere in der Liga gegen den FC Kirchweiler. Und die DJK Müllenbach reist zu einem gänzlich unbekannten Gegner.







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