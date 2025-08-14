Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 steht an und verspricht nach einem spektakulären Auftakt mit 37 Toren in 6 Begegnungen weitere Hinweise auf die wahren Kräfteverhältnisse. Während der FC Emmelshausen-Karbach III spielfrei hat und die Partie zwischen Ehrbachtal Ney und Buchholz auf den kommenden Mittwoch verlegt wurde, richten sich die Blicke auf die Teams, die bereits in der Vorwoche für Furore sorgten.

SG Mosel Löf II – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (Fr., 20 Uhr). Für die Reserve der SG Mörschbach beginnt die Saison mit einer Woche Verspätung und einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger an der Mosel, nachdem die Elf von Trainer Maurice Volkweis vergangenes Wochenende spielfrei hatte. Nach einer ordentlichen Vorbereitung sei die Stimmung im Lager seiner Mannschaft laut Volkweis „gut“, auch wenn die Personalsituation noch leichte Sorgen bereitet. Der Coach blickt dennoch optimistisch auf die Partie. Nach der Vorbereitung ohne eine einzige Niederlage hat er eine klare Vorstellung vom Ergebnis: „Unser Anspruch ist es, zu punkten. Wie viele es dann werden, sei mal dahingestellt.“

SG Oppenhausen/Nörtershausen – SG Viertäler Oberwesel II (So., 14.30 Uhr, in Oppenhausen). „Nach dem Auftaktsieg möchten wir natürlich auch im Heimspiel nachlegen und die nächsten drei Punkte einfahren“, gibt Oppenhausens Trainer Christian Staaden die Marschroute nach dem gelungenen 8:2-Kantersieg in Bassenheim vor. Die Oberweseler Reserve ist für ihn nach ihrer dramatischen 4:5-Niederlage gegen Laudert nach eigener 4:0-Führung allerdings schwer einzuschätzen. Staaden schaut daher vorrangig auf sich und seine Mannschaft: „Wir möchten uns einfach auf unsere Stärken und unser Spiel konzentrieren und Oberwesel II gar nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Ihm fällt mit Luca Stoffel (Schienbeinkopf-Fraktur) allerdings bereits der dritte Stammspieler langfristig aus. „Das bietet allerdings anderen Spielern die Chance, sich zu zeigen“, so der Coach, der am Sonntag auch auf Akteure aus der spielfreien Reserve zurückgreifen kann.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (So., 14.45 Uhr, in Lingerhahn). Die Moral stimmt bei der SG Laudert. Das bewies der Saisonstart, als die Hausherren ein 0:4 zur Pause bei Oberwesel II noch in einen 5:4-Sieg umbogen. Dieses Erlebnis soll als Katalysator für den weiteren Saisonverlauf dienen. „Solche Spiele geben Selbstvertrauen. Dass man nach einem 0:4 zurückkommt und das Spiel gewinnt, schaffen nur wenige Mannschaften“, betont Spielertrainer Reyad David und lobt den Zusammenhalt seines Teams. Allerdings ist ihm auch bewusst, dass mit der SG Niederburg nun ein anderes Kaliber auf die Gastgeber wartet. Er schmunzelt: „Ich glaube nicht, dass wenn sie 4:0 führen, sich noch fünf Tore fangen. Das wird nicht der Fall sein“, sagt David und fordert: „Wir müssen an die Leistung der zweiten Halbzeit gegen Oberwesel II anknüpfen.“

SG Urbar/Werlau – FC Bassenheim (So., 15 Uhr, in Urbar). Der Gegner ist für Urbars Trainer Torsten Schneider der völlig unbekannte FC Bassenheim. „Ich kenne sie null, das wird schon interessant“, gesteht der Übungsleiter, der gespannt ist, wie der Gast nach seiner bösen 2:8-Auftaktniederlage gegen Oppenhausen auftreten wird. Schneider geht vor einer defensiven Herangehensweise aus: „Ich erwarte, dass sie tiefer stehen. Wir müssen Lösungen suchen und werden nur welche finden, wenn wir ein Spiel wie vergangene Woche hinlegen.“ Dabei fordert er wieder den „Spielwitz“, mit dem man sich beim 6:0 Emmelshausen-Karbach III auf deren Platz zurechtgelegt habe und schließlich sechs Treffer einschenkte. Personell muss Urbar auf Kapitän Melvin Vogt sowie Stammtorwart Simon Vogt verzichten.