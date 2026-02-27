Nach Abbruch im September Weitersburg II und Maischeid duellieren sich erneut Daniel Korzilius 27.02.2026, 10:42 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Im vergangenen September wurde das Spiel zwischen dem SV Weitersburg II und der SG Maischeid/Thalhausen nach 77 Minuten abgebrochen. An diesem Sonntag kommt es zur Neuauflage der Begegnung.

In der Fußball-Kreisliga B4 startet das Fußballjahr 2026 am Sonntag um 14.30 Uhr mit der Partie des Aufsteigers SV Weitersburg II gegen die SG Maischeid/Thalhausen. Die Begegnung des achten Spieltags war am 26. September in der 77. Minute beim Stand von 1:1 vom Schiedsrichter abgebrochen worden und wird nun nach dem Urteil der Bezirksspruchkammer wiederholt.







