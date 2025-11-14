Fußball-Kreisliga B5: Weinährer wollen Nassoven erneut die Stirn bieten
Fußball-Kreisliga B5
Weinährer wollen Nassoven erneut die Stirn bieten
Der souveräne Spitzenreiter Sportfreunde Bad Ems pausiert am Wochenende und kann in aller Ruhe beobachten, ob die „Verfolger“ dieses Mal ihre Hausaufgaben erledigen.
Sich noch einmal aufraffen und alles raushauen: Unter dieser Maxime steht auch in der Fußball-Kreisliga B5 der letzte Spieltag des Kalenderjahres.SG Elbert/Horbach II – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (So., 13 Uhr, in Horbach, Hinrunde 1:6). Für die insgesamt zu inkonstanten Flecker gilt es in Horbach einen Dreier einzufahren, um den interessanten zweiten Platz im Auge zu behalten.