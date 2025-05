Weiler will durch Sieg Verfolger loswerden

Gerne würde die SG Weiler/Boos den zweiten Platz in der Kreisliga B 12 festigen und in die A-Klasse aufsteigen. Dafür muss die SG aber erst einmal die schwere Aufgabe bei Verfolger SG Hocheifel 23 bewältigen.

In der Fußball-Kreisliga B 12 stehen die SG Weiler/Boos und die FSG Vordereifel Herresbach vor schweren Aufgaben in der Fremde.

SG Hocheifel 23 – SG Weiler/Boos (Fr., 19.15 Uhr)

Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz, der unter Umständen den direkten Aufstieg in die A-Klasse bedeutet, steht die SG Weiler/Boos vor einem vielleicht vorentscheidenden Auswärtsspiel bei Verfolger SG Hocheifel 23. Trainer Dirk Diederich ist das 0:0 aus dem Hinspiel noch bestens in Erinnerung: „Das wird am Freitagabend erneut eine sehr schwere Aufgabe, Hocheifel wird uns alles abverlangen.“

SG Darscheid – FSG Vordereifel Herresbach (Sa., 17 Uhr)

Das Auswärtsspiel der FSG Vordereifel in Darscheid wird, aufgrund von vielen Ausfällen, zur Mammutaufgabe. FSG-Coach Dirk Freudendahl meint: „Trotz allem werden wir versuchen, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bekommen und irgendwie zu punkten.“