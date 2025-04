Auswärtsspiele stehen für Weiler/Boos und Vordereifel Herresbach in der Fußball-Kreisliga B 12 auf dem Programm.

TuS Ahbach II – SG Weiler/Boos (Fr., 20 Uhr)

Der Tabellenzweite SG Weiler/Boos eröffnet einmal mehr am Freitagabend den Spieltag in der Kreisliga B 12. Die Kombinierten können nach der Winterpause noch immer eine weiße Weste vorweisen und wollen diese Serie auch beim Tabellenneunten TuS Ahbach II unbedingt fortführen. „Wir wollen die Spannung hochhalten und auch in Leudersdorf drei Punkte holen. Das Hinspiel hatten wir mit 3:0 für uns entschieden, gegen ein ähnliches Ergebnis hätte ich nichts einzuwenden“, meint Trainer Michael Gundert.

SG Hocheifel 23 – FSG Vordereifel Herresbach (So., 14.30 Uhr)

Derbyzeit für die FSG Vordereifel. Am Sonntagnachmittag gastiert das Team von Trainer Dirk Freudendahl im Adenauer Eifelstadion beim Lokalrivalen SG Hocheifel. Gleichzeitig ist die Partie ein Duell zweier Tabellennachbarn. „Im Hinspiel haben wir mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Dafür wollen wir uns revanchieren und Hocheifel somit auch in der Tabelle hinter uns lassen“, erklärt Freudendahl.