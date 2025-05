Bei noch drei Runden zu gehen und bevor in zwei Wochen der Hit zwischen Weiler und Dickenschied steigt, hat es am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Denn Dickenschied kam in Werlau nicht über ein Remis hinaus, Weiler nutzte den Patzer und grüßt dank eines hart erkämpften Heimerfolgs gegen Biebertal vom Platz an der Sonne.

SG Viertäler Oberwesel II - TuS Rheinböllen II 0:3 (0:2). „Unterm Strich geht das Ergebnis völlig in Ordnung, wir haben auch in Höhe verdient verloren“, bilanzierte Heimcoach Fabian Dämgen. Vor allem das erste Gegentor war für ihn der Knackpunkt: „Ab dem Punkt waren wir komplett von der Rolle und immer ein, zwei Schritte zu spät.“ Zwar habe es seine Mannschaft in Hälfte zwei noch einmal versucht, aber spätestens mit dem 0:3 sei das Spiel gelaufen gewesen. Dämgen monierte: „Für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, war es zu wenig."

Tore: 0:1 Lucas Odenbreit (26.), 0:2 Marian Zipp (40.), 0:3 Rafael Sousa (58.).

SG Buch/Bell/Mörsdorf - SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 2:1 (2:0). Der Bucher Heimsieg geriet ein wenig zur Nebensache, da Kapitän und 2:0-Torschütze Hannes Caspar nach einer Verletzung am Sprunggelenk ins Krankenhaus gebracht werden musste und womöglich länger ausfällt. „Das tut extrem weh", gestand Heimcoach Klaus Vogt. Das Ergebnis freute ihn zwar, allerdings bekam er wegen der mangelnden Chancenverwertung seiner Mannschaft mitunter Puls. „Das hätte auch 7:5 ausgehen können. Wir haben genauso wie Laudert viele Chancen kläglich vergeben. Es war nicht so, dass die Abwehrreihen so gut waren. Eher waren die Angriffsreihen so schlecht", kritisierte er und bezeichnete den doppelten Assistgeber Leon Härter als besten Spieler auf dem Platz.

Tore: 1:0 Andreas Bauer (18.), 2:0 Hannes Caspar (35.), 2:1 Janis Weber (67.).

SG Ehrbachtal Ney - SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II 2:2 (1:1). Nach dem erneuten Remis dürfte für Ehrbachtal der Aufstiegszug bei nun sechs Zählern Rückstand auf Rang zwei endgültig abgefahren sein. Die Mannschaft von Trainer Patric Muders ging zwar zweimal in Person von Daniel Reisenhofer in Führung, das letzte Wort hatte in der Nachspielzeit aber Argenthals Niklas Linck.

Tore: 1:0 Daniel Reisenhofer (24.), 1:1 Nico Praß (26.), 2:1 Reisenhofer (58.), 2:2 Niklas Linck (90.+3).

SG Soonwald/Simmern - SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied 3:1 (2:0). Die Gastgeber verkürzten mit dem Dreier den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze und Oberwesel II auf nur noch einen Zähler. Trainer Max Rothenbach fielen Steine vom Herzen: „Wir sind super ins Spiel gestartet und haben endlich mal unsere Chancen genutzt. Das war Balsam für die Seele." Nach dem Anschlusstor geriet seine Elf zwar noch mal ins Schwimmen, doch Doppelpacker Mats Backes wurde mit einem 80-Meter-Schlag von Julian Viebig auf die Reise geschickt und setzte erfolgreich den Schlusspunkt.

Tore: 1:0 Eric Jaroschenko (20.), 2:0 Mats Backes (24.), 2:1 Christoph Bittner (62.), 3:1 Mats Backes (90.+3).

SG Uhler/Kastellaun - SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II 7:0 (4:0). Keinerlei Mühe hatte der Gastgeber mit dem Schlusslicht aus Niederburg, das nach der Niederlage auch rechnerisch abgestiegen ist. „Wir haben es echt gut runtergespielt. Das war total verdient, die Leistung war auch okay“, sagte Uhlers Coach Frank Hartmann. Er hatte nichts zu meckern: „Wenn es 3:0, 4:0 steht, will ja jeder mal, aber heute haben wir eine überzeugende Vorstellung auf den Platz gebracht.“

Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Daniel Gewehr (4., 24., 32.), 4:0 Leon Vollmer (42.), 5:0 Ben Zinn (54., Foulelfmeter), 6:0 Tom Gödert (64.), 7:0 Zinn (84.).

SC Weiler - SG Biebertal/Unterkülztal 1:0 (1:0). Der Sprung an die Tabellenspitze sorgte bei Weilers Spielertrainer Christopher König für keine überschäumende Euphorie: „Das ist eine schöne Momentaufnahme", meinte er lapidar und beschränkte sich in seiner Beobachtung lieber auf die abgelaufenen 90 Minuten. „Biebertal war ein harter Gegner. Aber wir waren schon spielbestimmend und hatten die größeren Chancen", meinte er. Obwohl Weilers Torwart Jonas Huhn einen wichtigen Elfmeter vereitelte, war für ihn Bieberns Keeper Julian Grabe Spieler des Spiels: „Er hat mehrmals richtig stark gerettet, sonst hätten wir es früher klarmachen können."

Tor: 1:0 Christian Luitz (11.)

Besonderheit: Jonas Huhn (Weiler) hält Foulelfmeter von Edgar Flegel (53.).

SG Werlau/Urbar - SG Dickenschied/Gemünden 1:1 (0:0). Eigentlich freute sich Werlaus Spielertrainer Daniel Müller über den Punkt, musste aber auch eingestehen, dass mehr drin war. „Dickenschied hatte definitiv mehr den Ball, aber von den Chancen her war es meiner Meinung nach ausgeglichen", lautete seine Einschätzung. Zudem habe sein Team die letzte Möglichkeit des Spiels gehabt und der Gegentreffer nach einem direkt verwandelten Eckball sei auch noch äußerst unglücklich gewesen. „Das Zustandekommen ist sicher bitter, aber der Ausgleich ist trotzdem verdient gewesen. Wir sind zufrieden", gestand Müller.

Tore: 1:0 Niklas Lang (60.), 1:1 Benjamin Gappa (86.).