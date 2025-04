Während die SG Weiler/Boos in der Kreisliga B 12 an Ostersamstag ein Heimspiel hat, muss die FSG Vordereifel Herresbach auswärts ran.

Eine Osterpause gibt es in der Fußball-Kreisliga B 12 nicht. Während die SG Weiler/Boos zu Hause ran muss, gastiert die FSG Vordereifel Herresbach auswärts.

SG Weiler-Boos – SG Auderath/Alflen (Sa. 17.30 Uhr)

Nachdem die SG Weiler/Boos am vergangenen Wochenende das erste Ligaspiel seit der Winterpause verloren hat, hoffen die Kombinierten im Heimspiel wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Gegen den Tabellenzwölften Auderath/Alflen gilt das Team von Trainertrio Ewald Knechtges, Michael Gundert und Dirk Diederich als der haushohe Favorit.

TuS Ahbach II – FSG Vordereifel Herresbach (Sa. 17.30 Uhr)

Die FSG Vordereifel verschlägt es am Ostersamstag an die nordrhein-westfälische Grenze zur Bezirksligareserve des TuS Ahbach. Nach der Nullnummer der Vorwoche hofft FSG-Coach Dirk Freudendahl wieder auf eine dreifache Punkteausbeute: „Der Zug in Richtung Relegationsplatz zwei ist wohl abgefahren, und doch wollen wir in den verbleibenden Partien das Bestmögliche rausholen.“