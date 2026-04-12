Nach mehr als fünf Monaten feierte Weiler/Boos in der B Staffel 8 wieder einen Sieg beim 4:1 beim Tabellendritten Hausen. Trotzdem hat der Vorletzte Weiler weiter sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, weil Illerich Laubach II im Derby schlug.
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Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 gewann Spitzenreiter SG Ahrtal Hönningen das Topspiel gegen den SV Ulmen. Im Abstiegskampf feierte die SG Illerich/Landkern einen Derbyerfolg über den SV Laubach II, während die SG Weiler/Boos ein deutliches Lebenszeichen aussendete.