Kreisliga B Staffel 8 Weiler/Boos sendet ein deutliches Lebenszeichen Daniel Fischer 12.04.2026, 18:55 Uhr

i Lukas Minwegen war auch in der Luft eine Nummer zu groß für den SV Ulmen (in Blau): Der Stürmer des Tabellenführers Ahrtal Hönningen war der Mann des Abends beim 3:1-Sieg, denn Minwegen erzielte alle Tore für Ahrtal. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach mehr als fünf Monaten feierte Weiler/Boos in der B Staffel 8 wieder einen Sieg beim 4:1 beim Tabellendritten Hausen. Trotzdem hat der Vorletzte Weiler weiter sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, weil Illerich Laubach II im Derby schlug.

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 gewann Spitzenreiter SG Ahrtal Hönningen das Topspiel gegen den SV Ulmen. Im Abstiegskampf feierte die SG Illerich/Landkern einen Derbyerfolg über den SV Laubach II, während die SG Weiler/Boos ein deutliches Lebenszeichen aussendete.







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