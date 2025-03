Zwei Siege ohne Gegentreffer durften die SG Weiler/Boos und die FSG Vordereifel Herresbach in der Fußball-Kreisliga B 4 bejubeln.

SG Weiler/Boos – SV Fortuna Nohn 2:0 (1:0)

Die SG Weiler/Boos hat das Verfolgerduell gegen die Fortuna aus Nohn für sich entschieden und dadurch den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Auf dem Hartplatz in Boos schoss Oldie Michal Daub per direktverwandelten Freistoß seine Farben nach rund einer halben Stunde in Führung. Jan Thelen erzielte in einer umkämpften Begegnung in der 55. Minute das vorentscheidende 2:0. „Die Gäste waren zu Beginn besser, mit zunehmender Spieldauer haben wir uns den Dreier im Sechs-Punkte-Spiel aber redlich verdient. Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten ist ein wichtiger Schritt, um Platz zwei zu sichern“, freute sich Weilers Trainer Michael Gundert.

SG Eifelhöhe Faid – FSG Vordereifel Herresbach 0:5 (0:1)

Die Kombinierten aus Herresbach, Baar, Langenfeld und Kirchwald waren in der Fremde erfolgreich und rücken wieder näher in Richtung der Top fünf der Tabelle. Marc Retterath brachte die Gäste nach 18 Minuten in Führung. Über weite Strecken der Begegnung neutralisierten sich jedoch die Teams auf dem Rasen in Büchel, sodass die Gäste, nach einem zwischenzeitlichen Eigentor durch Eifelhöhes Emil Risser (50.), das Ergebnis erst in der Schlussphase in die Höhe schraubten. Ein Doppelpack von David Nürenberg (75., 85.) und Jannik Eiden (88.) stellten auf 5:0, ein Ergebnis, welches laut Vordereifels Trainer Dirk Freudendahl dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wird: „Es war lange Zeit schwere Kost, und obwohl der Sieg um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen war, sind wir einfach froh, drei Punkte eingefahren zu haben.“