Hemmerich fertigt Meudt ab Weidenhahn steckt unten fest, bleibt aber kämpferisch Leon Böckling, Max Buchmayer 02.11.2026, 09:17 Uhr

i In Unterzahl hatte der SV Weidenhahn (grüne Trikots, hier mit Nico Jonas) einen schweren Stand gegen den JV Neunkhausen (rechts Jan Kaftan). Doch Trainer Daniel Wilhelm bleibt kämpferisch. Volker Horz

Drei Mannschaften stecken in der Kreisliga B2 besonders in der Klemme. Neben den Bezirksliga-Reserven aus Rennerod und Niederroßbach ist das der SV Weidenhahn, der sich in Unterzahl zwar steigerte, aber trotzdem leer ausging.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Kreisliga B2 hat es Herbstmeister Daaden noch einmal im halben Dutzend krachen lassen. Mit einer kalten Dusche endete die erste Saisonhälfte hingegen für den Tabellenzweiten Meudt.SG Guckheim/Kölbingen II – SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt II 5:0 (2:0).







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