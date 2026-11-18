Ex-Oberligaspieler in der B2 Weidenhahn-Coach Daniel Wilhelm über den Barut-Faktor Marco Rosbach 18.11.2026, 13:53 Uhr

i Erst waren sie zusammen im Urlaub, jetzt wirbeln sie als Sturmduo in der Kreisliga B2: Weidenhahns Spielertrainer Daniel Wilhelm (links) und der frühere Oberligaspieler Ismayil Barut. Jonathan Wörsdörfer, SV Weidenhahn

Mit seinem Dreierpack im Kellerduell der Kreisliga B2 hat Ismayil Barut zum ersten Mal seit seinem Wechsel zum SV Weidenhahn aufhorchen lassen. Doch was macht ein Stürmer, der für Rot-Weiss Koblenz oder die EGC Wirges gespielt hat, in dieser Klasse?

Dass es keine leichte Saison wird, war den Verantwortlichen beim SV Weidenhahn von Beginn an klar. „Klassenverbleib“ – so lautete das Ziel für die Runde in der Kreisliga B2, das bei der Abfrage unserer Sportredaktion genannt wurde. Stand jetzt würde die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Wilhelm eine Punktlandung hinlegen, als Tabellenzwölfter liegt sie gerade so über dem Strich, der am Ende die Geretteten von den Absteigern trennt.







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