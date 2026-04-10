Trainer hört bei Neuwied auf Was läuft da zwischen Vatanspor und Cosmos Koblenz? Daniel Korzilius 10.04.2026, 12:47 Uhr

i Hakan Karaman ist nicht mehr länger Trainer der SG Neuwied. Die Kombinierten und der Coach haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Jörg Niebergall

Die SG Neuwied steht aktuell auf Platz eins in der Kreisliga B3. Dennoch haben sich die Kombinierten von ihrem Trainer getrennt. Darüber hinaus kursieren in der Deichstadt derzeit Gerüchte über einen möglichen Zusammenschluss mit Cosmos Koblenz.

Die SG Neuwied führt die Tabelle der Fußball-Kreisliga B3 souverän mit acht Punkten Vorsprung vor den beiden Verfolgern SG Feldkirchen/Hüllenberg und VfB Linz II an. Dennoch hatte die aus den Vereinen Vatanspor und VfL bestehende Spielgemeinschaft erst vor knapp zwei Wochen vermeldet, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Hakan Karaman im Sommer nach Ablauf der Spielzeit beendet werden sollte.







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