Topspiel in Sinzig Walporzheimer nach langem Pokalspiel zu Gast beim SC Lutz Klattenberg 27.08.2026, 12:11 Uhr

i Nach dem 2:0-Sieg beim SV Remagen (links mit Niklas Alfonso Ibanez) geht es für den SC Sinzig (rechts Ardit Elshani) zu Hause gegen die bislang ebenfalls noch ungeschlagene SG Walporzheim/Bachen weiter. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am vierten Spieltag der Saison empfängt Oberzissen zum Kirmeswochenende den Favoriten Krupp. Ahrtal will es gegen die SG Eich/Nickenich/Kell besser machen und Burgbrohl gastiert verletzungsgeschwächt bei der SG Vinxtbachtal Brohl.

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 treffen mit dem SC Rhein-Ahr Sinzig und der SG Walporzheim/Bachem zwei noch verlustpunktfreie Teams aufeinander. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ist noch unbezwungen und will das auch im Derby gegen die SpVgg Burgbrohl beibehalten.







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