Am vierten Spieltag der Saison empfängt Oberzissen zum Kirmeswochenende den Favoriten Krupp. Ahrtal will es gegen die SG Eich/Nickenich/Kell besser machen und Burgbrohl gastiert verletzungsgeschwächt bei der SG Vinxtbachtal Brohl.
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Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 treffen mit dem SC Rhein-Ahr Sinzig und der SG Walporzheim/Bachem zwei noch verlustpunktfreie Teams aufeinander. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ist noch unbezwungen und will das auch im Derby gegen die SpVgg Burgbrohl beibehalten.