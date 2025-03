Walporzheim will weiteren Druck nach oben ausüben

Auch in der Fußball-Kreisliga B 8 steht der erste Spieltag nach der Winterpause auf dem Programm. Und der Tabellenführer SG Dernau/Mayschoß hat nur ein Ziel: das Kreisliga-Oberhaus.

Der erste komplette Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 8 steht an. Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß beginnt bei der SG Niederzissen/Wehr. Verfolger TuS Kottenheim gastiert bei der Oberwinterer Reserve. Am Tabellenende hat sich die SG Inter Sinzig/Bad Breisig komplett neu aufgestellt und erwartet die Reserve aus Mendig. Auch der SV Oberzissen II als Tabellenvorletzter schöpft neue Hoffnung und begrüßt den SV Kripp.

SG Ahrtal Insul – Grafschafter SG II (Fr., 19.30 Uhr)

Die Ahrtaler haben sich für die Restrunde einiges vorgenommen. „Den dritten Platz wollen wir auf jeden Fall verteidigen und auch sehen, ob wir nicht die beiden vor uns platzierten Teams noch angreifen können“, sagt der Ahrtaler Trainer Marcel Zimmermann. Nach halbjährigem USA-Aufenthalt steht der oberligaerfahrene Simon Jüngling den Ahrtalern nun zur Verfügung. „Es gab Licht und Schatten in der Vorbereitung, die Ergebnisse waren gut. Wir freuen uns in jedem Fall, dass es wieder losgeht“, so Zimmermann.

„Wir wollen versuchen, uns noch ein oder zwei Plätze zu verbessern und im Verlauf unsere A-Junioren, vorbereitend auf die nächste Saison, einzubauen. Die Ahrtaler sind sicherlich Aufstiegskandidat. Ein schwerer Auftakt“, meint GSG-Trainer Bernhard Thun.

SG Westum/Löhndorf II – SG Walporzheim/Bachem (Fr., 19.30 Uhr)

Westum blickt entspannt auf die Restsaison: „Es gibt kein festes Ziel. Trotz nur sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei stehen wir etwas im Niemandsland. Auf jeden Fall wollen wir uns fußballerisch verbessern. Und gegen unseren Angstgegner Walporzheim backen wir ohnehin erstmal kleine Brötchen“, erklärt der Westumer Trainer Martin Münch. Jan Schröder (SG Heimersheim) ist neu in Westum. Tizian Karaschewitz (Leistenprobleme) wird noch mehrere Wochen schmerzlich vermisst.

„Ein enges Spiel ist zu erwarten, auch wenn wir die letzten Derbys gegen Westum alle für uns entscheiden konnten. Vor allem müssen wir auf deren lange Bälle aufpassen. Tabellarisch wollen wir nach unserem Auftaktsieg letzte Woche weiter Druck ausüben auf die Mannschaften vor uns“, gibt Walporzheims Trainer Lars Huther zu Protokoll.

TuS Oberwinter II – TuS Kottenheim (Sa., 17 Uhr)

„Wir haben personell bedingt nur zwei Tests absolvieren können. Insgesamt war die Vorbereitung nicht ideal. Aber wir sind entspannt, können und wollen uns in Ruhe Schritt für Schritt weiter verbessern“, sagt Oberwinters Trainer Dennis Karp. Timm Wiest wurde zur Bezirksligamannschaft hochgezogen. Benedikt Gemein fehlt noch nach Innenbandanriss.

Kottenheims Spielertrainer David Schmitz meint: „Die Vorbereitung war zufiedenstellend, trotz der Grippewelle, die es überall gab. Wir wollen es zügig wieder in die richtige Bahn bringen und dabei nur auf uns schauen, so erfolgreich wie möglich sein. Zu was es dann reicht, warten wir mal ab.“

SV Oberzissen II – SV Kripp (Sa., 17.30 Uhr)

Der SVO hat nach bislang nur vier Zählern alle Kräfte mobilisiert, um den Klassenverbleib doch noch zu schaffen. Spieler wie Lukas Groß, Mike Bach, Eric Naumann, Vitali Lange und Tobias Dahm sowie weitere wurden reaktiviert. „Wir wollen es mit deren Unterstützung noch einmal versuchen. Es wird sicherlich ganz schwer, aber wir gehen optimistisch an die Sache“, erklärt SVO-Trainer Luca Beyermann.

Nach dem 0:4 im Auftakt bei der SG Walporzheim ist die Personallage bei Kripp leicht besser. Simon Koep und Martian Bianik sind zurück. „Die personellen Signale sind positiv. Aber dort auf dem Rasen ist es immer schwer“, weiß SV-Trainer Mario Brötz.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SV Eintracht Mendig II (So., 11.30 Uhr)

Neuer Trainer bei Inter ist Erol Sonay, der zuletzt die Reserve beim SC Rhein-Ahr Sinzig trainierte. Gleich elf Akteure brachte Sonay mit: Michael Lidtke, Mehmet Özan, Ersen Konca, Dardan Gashi, Veto Gashi, Sleman Sleman, Ali Rusum, Zabit Zumberi (alle SC Sinzig II), Tarkan Sonay (Oberwinter II),Yaya Jammern (Unkelbach) und Rada Safwan (Norddeich). „Es wird eine Hammeraufgabe. Den Klassenverbleib kann man nicht als Ziel ausgeben. Es geht viel mehr darum, dass wir wieder einen vernünftigen Unterbau für die A-Klasse entwickeln“, beschreibt Sonay.

Bei den Mendigern ist nur Keeper Tim Hoischer (vereinlos) neu. „Damit konnten wir aber eine lange Baustelle schließen. Wir freuen uns jetzt, dass es losgeht, aber es fehlen eigentlich auch noch zwei Wochen Training. Auf jeden Fall wollen wir versuchen, auf Tuchfühlung nach oben zu bleiben. Und wenn die Teams über uns Punkte lassen, dann wollen wir da sein“, erklärt Eintracht-Trainer Steven Brandt.

SG Niederzissen/Wehr – SG Dernau/Mayschoß (So., 14.30 Uhr)

Die Gäste haben den Aufstieg im Visier. „Was soll man anderes sagen. Klar wollen wir oben bleiben und den Verein dahin zurückführen, wo man vor vier Jahren aufhören musste. Dann können wir alle sehr stolz sein. Die Vorbereitung war gut, auch wenn wir wenig gespielt haben. Wir starten mit viel Euphorie“, sagt Dernaus Trainer Michael Radermacher.

Bei den Niederzissenern trat noch im Dezember Trainer Uwe Deckenbrock auf eigenen Wunsch zurück, Deckenbrock wird im Sommer A-Ligist SG Vinxtbachtal übernehmen. Neu an der Seitenlinie ist der bisherige Co-Trainer Bernd Hartung. „Der Klassenverbleib kann nur das Ziel sein. Gegen Dernau sind wir klarer Außenseiter, können nur kämpferisch dagegenhalten. Mal sehen, was möglich ist. Auf jeden Fall schreiben wir die Punkte nicht vorher ab“, meint Hartung. Julian Gypser und Nico Marx wechselten zur SG Vinxtbachtal. Thomas Haller (SG Eich) ist neu in Niederzissen.

TuS Mayen II – SC Rhein-Ahr Sinzig (So., 15 Uhr)

Mit „einigen Ungewissheiten“ blickt SC-Trainer Mirco Walser auf die Restsaison. Speziell auf der Torhüterposition haben die Sinziger Schwierigkeiten. Die Nummer eins, Felix Witthaus, fehlt krankheitsbedingt, Sebastian Stadtfeld erlitt einen Mittelfußbruch und Luca Josten eine Knieverletzung. Mit Marc-Andre Vey (vereinslos) konnte immerhin ein neuer Keeper verpflichtet werden. „Immerhin haben wir überhaupt keinen Druck. Als Aufsteiger haben wir gezeigt, was wir können. Platz zwei anzugreifen, käme für uns auch zu früh. Wir wollen einfach die Saison bestmöglich zu Ende bringen“, sagt Walser.

„Wir brauchen keine Rechenspiele veranstalten. Nach oben und unten wird es für uns keine Überraschungen mehr geben. Wir wollen einfach gut starten und dann das Maximum herausholen“, sagt TuS-Trainer Michael Brodam. Justin Rehder hat die Mayener in Richtung TuS Hausen verlassen.