Gelingt dem SV Oberzissen II in der Kreisliga B 8 noch eine Aufholjagd in Sachen Klassenverbleib? Jedenfalls hat das Jahr für die SVO-Reserve hervorragend begonnen.

In der Fußball-Kreisliga B 8 schien der SV Oberzissen II im Tabellenkeller schon etwas abgeschlagen. Zwei Siege nach der Winterpause brachten aber nun neuen Mut bei der SVO-Reserve. Mit einem weiteren Erfolg gegen Schlusslicht SG Inter Sinzig/Bad Breisig II soll der Anschluss an das untere Mittelfeld hergestellt werden. Für die Topteams stehen derweil Auswärtsspiele an. Die SG Dernau/Mayschoß muss nach Oberwinter, der TuS Kottenheim gastiert beim SC Rhein-Ahr Sinzig. Die SG Walporzheim/Bachem erwartet die SG Ahrtal zum Verfolgerduell.

SG Westum/Löhndorf II – SV Eintracht Mendig II (Fr., 19.30 Uhr)

„Wir sind zurück in Löhndorf und wollen das Spiel natürlich positiv gestalten. Mendig bringt eine Menge Qualität mit, das haben wir im Hinspiel erfahren. Beide Seiten haben eigentlich keinen größeren Druck“, sagt der Westumer Trainer Martin Münch, der vorerst auf Samuel Correia verzichten muss. Eine MRT-Untersuchung muss Aufschluss über die Schwere seiner Verletzung geben. „Ich erhoffe mir schon einfach eine gewisse Reaktion auf das schwache Spiel der letzten Woche. Wir können es besser. Die Westumer sind sicherlich ein guter Gegner, stehen aktuell auch etwas unter Wert“, sagt der Mendiger Coach Steven Brandt.

TuS Oberwinter II – SG Dernau/Mayschoß (Sa., 17 Uhr)

„Wir müssen jetzt die Leistung von letzter Woche bestätigen. Wir hatten ein schlechtes Spiel und ein sehr gutes. Letzteres soll natürlich der Maßstab sein. Wir wollen unsere Spitzenposition verteidigen“, erklärt der Dernauer Trainer Michael Radermacher. Bastian Jacobs fehlt den Gästen berufsbedingt. Florian Jacobs legte nach einem Schlag auf das Knie eine Trainingspause ein. „Wenn wir den richtigen Tag erwischen, können wir Dernau bestimmt ärgern, wie Niederzissen vor zwei Wochen. Aber es wird enorm schwer, alles muss passen. Ein Punkt wäre schon eine tolle Sache“, meint der Oberwinterer Trainer Dennis Karpp.

SG Walporzheim/Bachem – SG Ahrtal Insul (Sa., 19.30 Uhr)

Nach dem 0:5 im Topspiel gegen Dernau will der Ahrtaler Trainer Marcel Zimmermann ein anderes Gesicht seiner Elf sehen. „Ich möchte, dass wir das auf den Platz bringen, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Dann dürfte es eine spannende Sache werden“, meint Zimmermann. Die Gastgeber wollen nach sechs Ligasiegen in Serie mehr. „Aber nur bei einem weiteren Sieg können wir vielleicht noch Druck auf den zweiten Platz ausüben. Das ist unser Ziel. Wir werden alles probieren“, sagt der Walporzheimer Trainer Lars Huther.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SV Oberzissen II (So., 11.30 Uhr)

„Vielleicht hat man uns in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause unterschätzt. Das wird nun nicht mehr passieren. Aber wir sind wieder dran und wollen den Anschluss an die oberen Teams“, sagt SVO-Trainer Luca Beyermann. Christian Schneider wird den Oberzissenern nach Meniskusverletzung bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. „Für die B-Klasse reicht es bei uns nur an vereinzelten Tagen. Wir wollen versuchen, die Gegner in den nächsten Wochen zumindest zu ärgern. Die Harmonie stimmt aber auf jeden Fall“, meint Inter-Trainer Erol Sonay.

SC Rhein-Ahr Sinzig – TuS Kottenheim (So., 11.30 Uhr)

Die heimstarken Sinziger empfangen die beste Auswärtsmannschaft der Liga. SC-Trainer Mirco Walser freut sich auf die Herausforderung: „Unverhofft stehen wir noch einmal im Schaufenster des Titelrennens. Dabei haben wir keinen Druck, hoffen auf einen schönen Rahmen mit einigen Zuschauern. Für mich ist Kottenheim mit seinem großen und jungen Kader die beste Mannschaft mit den meisten Möglichkeiten.“ TuS-Spielertrainer David Schmitz warnt, nachdem seine Elf auch im Hinspiel erst in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3 schaffte, vor dem Gegner: „Es bedarf ganz sicher einer guten Leistung über beide Halbzeiten. In dieser Liga kann jeden Spieltag viel passieren. Es ist wirklich wild. Von daher gilt die volle Konzentration nur dem nächsten Gegner.“

SG Niederzissen/Wehr – SV Kripp (So., 14.30 Uhr)

„Uns war klar, dass die Oberzissener punkten werden. Aber wir schauen nicht nach hinten, sondern voraus. Wir wollen im Heimspiel punkten und sind weiter überzeugt, dass wir die Ziele erreichen werden“, sagt der Niederzissener Trainer Bernd Hartung. Kripps Coach Mario Brötz meint: „In den letzten Wochen hatten wir keine überzeugenden Ergebnisse, aber es ist personell auch einfach schwierig. Ein Sieg in diesem Spiel würde uns sicherlich sehr guttun, auch tabellarisch.“

TuS Mayen II – Grafschafter SG II (So., 15 Uhr)

„Die Ausfallliste wird hoffentlich etwas kleiner, die Ideen bei eigenem Ballbesitz hoffentlich etwas mehr. In der Vergangenheit haben wir uns gegen tief stehende Gegner sehr schwergetan“, meint TuS-Trainer Michael Brodam. „Wenn wir so weiter machen wie aktuell, dann werden wir nächstes Jahr nicht in der B-Klasse spielen. In Sachen Einstellung und Beteiligung müssen sich einige hinterfragen“, kritisiert GSG-Coach Bernhard Zöllner.