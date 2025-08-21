In der Fußball-Kreisliga B 7 hat der dritte Spieltag bereits begonnen. In einer vorgezogenen Partie setzte sich der SV Eintracht Mendig II mit 6:1 gegen die SG Eich/Nickenich/Kell durch und damit mindestens bis Sonntag vorerst an die Tabellenspitze. Die SG Walporzheim/Bachem und die DJK Kruft/Kretz können die Mendiger dann wieder übertrumpfen, haben aber schwere Auswärtsaufgaben vor der Brust. Absteiger Grafschafter SG erwartet zum ersten Ligaheimspiel Aufsteiger SG Landskrone Heimersheim II.

SV Eintracht Mendig II – SG Eich/Nickenich/Kell 6:1 (3:1)

Das Ergebnis war letztlich klar, der Spielverlauf diffiziler. „Bei einem 1:6 hat man eigentlich wenig Argumente, aber unser Spiel war durchaus ordentlich. Wir hatten Pech bei dem frühen Elfmeter gegen uns, dazu dann zwei Standardgegentore. Nach der Pause waren wir richtig gut im Spiel und hatten eine Fülle an Chancen zum 2:3“, resümierte der Eicher Trainer Jürgen Krayer.

i Beim 6:0-Sieg gegen Neuwied hatten die Fußballer der SG Eich/Nickenich/Kell (Foto) noch Grund zum jubeln, aber in der vorgezogenen Partie des dritten Spieltags in Mendig kassierte die SG nun ein 1:6. Jörg Niebergall

„Am Ende war es überraschend deutlich. Sechs Tore gegen einen A-Klassen-Absteiger muss man auch erst einmal machen. Aber es spiegelt insgesamt nicht die Leistung der Eicher wider. Wir waren vielleicht ein, zwei Tore besser“, sagte der Mendiger Trainer Steven Brandt. Tore: 1:0 Dennis Schuck (8., Foulelfmeter), 2:0 Tom Tiede (13.), 3:0 Alexander Court (35.), 3:1 Sebastian Karcewski (45.), 4:1, 5:1 Court (71. Foulelfmeter, 87.), 6:1 Moritz Waldecker (90.).

SC Bad Bodendorf II – FC Alemannia Plaidt II (Fr., 20 Uhr)

„Das ist jetzt schon ein typischer Abstiegskracher um die Big Points, sicherlich kein spielerischer Leckerbissen. Es ist einfach so, dass die Aufsteiger die Hauptkonkurrenten im Rennen gegen den Abstieg sind. Bei uns hakte es nach vorne, das muss besser werden“, so der Plaidter Coach Daniel Mayer. „Wir sind gewillt, die ersten Punkte einzufahren. Es dürfte ein ausgeglichenes Spiel werden“, schätzt SC-Trainer Dennis Wohlgefahrt, der auf den gesperrten Jannick Paffhausen verzichten muss.

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Walporzheim/Bachem (So., 11.30 Uhr)

Mit zwei Siegen sind die Walporzheimer gut aus den Startlöchern gekommen, müssen nun aber zu ihrem Angstgegner. In der Vorsaison unterlag die Mannschaft von Trainer Lars Huther dem SC mit 0:5 und 3:5. „Ich kann nicht genau sagen, warum wir gegen Sinzig unsere Schwierigkeiten haben. Nur Dernau hat uns im Vorjahr zweimal schlagen können. Wir wollen uns, wie zuletzt, zunächst auf die Defensive konzentrieren. Nach vorne geht bei uns immer etwas“, sagt Huther. Sinzigs Trainer Mirco Walser fordert gegen seinen Ex-Verein Besserung: „Letzte Woche waren wir im Kollektiv schlecht. Wir können Fußball spielen, müssen ihn aber auch besser arbeiten. Vielleicht waren wir uns nach dem Auftaktsieg auch irgendwie zu sicher.“ Zekirja Bajcina (beruflich verhindert) und Cemal Ocks (Fingerverletzung) fehlen den Gastgebern.

SV Kripp – DJK Kruft/Kretz (So., 13 Uhr)

„Wir fahren mit viel Demut nach Kripp, sind dennoch favorisiert. Wir wollen nach zwei Siegen gerne einen richtigen Lauf starten und werden den Gegner aber nicht unterschätzen. Kripp hätte sich zuletzt gegen die Walporzheimer sicherlich einen Punkt verdient gehabt“, meint DJK-Trainer Philipp Wolf. Luca Durwen fehlt den Gästen urlaubsbedingt. „Die DJK ist eine spielstarke Mannschaft, die sicherlich auch übers Pressing kommt. Wir müssen nach vorne etwas ruhiger spielen“, sagt der Kripper Trainer Michael Ueberbach. Nick Kohlhaas, Geronimo Klapperich , Martin Bieniasch sind angeschlagen, ihre Einsätze ungewiss.

Grafschafter SG – SG Landskrone Heimersheim II (So., 14.30 Uhr)

Nach der Auftaktpleite in der Liga holte sich die GSG im Pokal Selbstvertrauen, schaltete A-Ligist SG Dernau am Dienstag durch einen Treffer von Ron Nolden mit 1:0 im Kreispokal aus. „Wir wollen auf dem eigenen Rasen alle Heimspiele gewinnen und am Sonntag damit beginnen. Die Heimersheimer Reserve schätze ich als junge, wilde Truppe ein, die nichts zu verlieren hat“, sagt der Grafschafter Spielertrainer Alexander Dick. Levent Bachem und Pedro Loureiro trugen aus dem Pokalspiel Blessuren davon, die einen Einsatz sehr wahrscheinlich ausschließen. Urlaubsrückkehrer Max Hoppe ist damit direkt wieder eine Alternative.

FC Rojava Neuwied – SG Niederzissen/Wehr (So., 15 Uhr)

„Bei uns stimmt es aktuell. Die Jungs sind absolut willig im Training und ziehen gut mit. Was uns in Neuwied erwartet, kann ich nicht sagen. Eine komplett neue Mannschaft, ein Hartplatz. Gerne würden wir den nächsten Sieg folgen lassen“, sagt der Niederzissener Trainer Patrick Melcher.