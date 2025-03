Walporzheim setzt sich klar gegen Kripp durch

Nur ein Spiel hat es in der Fußball-Kreisliga B 8 am Wochenende gegeben – und das Nachholspiel zwischen der SG Walporzheim/Bachem und dem SV Kripp war eine eindeutige Angelegenheit.

Im ersten Spiel des Jahres in der Fußball-Kreisliga B Ahr 8 konnte sich die SG Walporzheim/Bachem im Nachholspiel gegen den SV Kripp durchsetzen. Mit 4:0 (1:0) gewann die Mannschaft von Trainer Lars Huther, das erste Mal blieb die SG in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Dafür war allerdings auch eine Portion Glück vonnöten. Gleich drei Mal scheiterten die Kripper am Aluminium.

„Das Ergebnis sieht eindeutig aus, das Spiel war es aber nicht. Wir haben auch etwas die Temperaturen unterschätzt. Das war schon sehr kräftezehrend. Dafür sind wir sehr glücklich, auch weil uns mit Omer und Furkan zwei Neuzugänge auf den Weg gebracht haben“, erklärte Huther. „Das Niveau war überschaubar. Aber unter den gegebenen Voraussetzungen bin ich zufrieden. Nur sieben Mann aus dem Stammkader waren dabei. Dafür haben wir es gut gemacht“, befand der Kripper Trainer Mario Brötz. Tore: 1:0 Omer Zoranic (33.), 2:0 Furkan Kalin (50.), 3:0 Fabio Koch (75.), 4:0 Adnan Gerguri (80.).