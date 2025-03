Walporzheim mit vielen Neuen und neuem System

Bevor es in einer Woche in der Fußball-Kreisliga B8 mit vollem Programm losgeht, steigt an diesem Wochenende noch ein Nachholspiel: Die SG Walporzheim/Bachem empfängt den SV Kripp.

Die Nachholpartie der SG Walporzheim/Bachem gegen den SV Kripp stellt am Sonntag (14 Uhr) den Jahresauftakt in der Fußball-Kreisliga B8 dar. Die Walporzheimer wollen mit dem sechsten Heimsieg und einigen Neuzugängen zum Start auf 30 Zähler kommen und den Anschluss an das obere Tabellendrittel herstellen. Kurios verlief das Hinspiel, das mit 6:6 endete. Neu bei der SG sind Furkan Kalin (ABC II), Belmin Muric (Inter Sinzig), Omer Zaranic, Dardan Aremi, Munzur Yüksel (alle Remagen II), Christoph Bott (zuletzt A-Klasse, badischer Fußballverband) sowie Tim Schröder und Tobias Müller (beide zuletzt ohne Verein).

„Auch aufgrund unserer Neuzugänge haben wir unser System umgestellt und spielen fortan im 4-3-3. Der Ansatz war schon mal sehr gut und wird gut angenommen. Für die Restsaison haben wir uns einen Platz unter den ersten Vier noch vorgenommen. Mehr zu fordern wäre unvernünftig. Wir wollen es behutsam aufbauen und dann im nächsten Jahr vielleicht nach ganz oben streben“, erklärt der Walporzheimer Trainer Lars Huther.

Beim SV Kripp geht es in der Restsaison vorwiegend um „gute Ergebnisse und gute Spiele“. So sagt es Trainer Mario Brötz, der den Verein zum Saisonende, gemeinsam mit Co-Trainer Max Möllers, in Richtung TuS Oberwinter verlassen wird. „Für mich schließt sich damit der Kreis und ich kehre dahin zurück, wo ich als Spieler aufgehört habe. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Davor hat es der Verein aber verdient, dass wir uns bestmöglich verabschieden, nach dann zwei wirklich schönen Jahren“, sagt Brötz. Dessen Nachfolger beim SV steht auch schon fest. Im Sommer übernimmt der bisherige Reservetrainer Michael Ueberbach. Einziger Neugang bei den Krippern ist Mateusz Obrebski, der nach einem halben Jahr beim FC Metternich zurückgekehrt ist.