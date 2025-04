i Nicolas Neukirchen (vorn in schwarzer Hose) macht sich ganz lang und versucht seinem Gegenspieler den Ball abzuknöpfen - das gelang der SG Walporzheim gut beim 5:1-Sieg gegen den TuS Oberwinter II. Martin Gausmann

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 hat es an der Tabellenspitze keine Überraschungen gegeben. Im Tabellenkeller allerdings zeigten sich die Teams aufmüpfig. Der SV Oberzissen II gewann beim 1:0 gegen die SG Westum/Löhndorf II das vierte Spiel in Serie. Die Oberzissener verbleiben aber auf dem Abstiegsplatz, da auch die SG Niederzissen/Wehr ihr Auswärtsspiel beim SV Eintracht Mendig II erfolgreich gestaltete. Und auch die Grafschafter SG II punktete im Derby gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig dreifach. Tabellenführer SG Dernau/Mayschoß gewann 6:0 gegen die Mayener Reserve. Verfolger TuS Kottenheim setzte sich mit 7:1 gegen Schlusslicht SG Inter Sinzig/Bad Breisig II durch.

SG Walporzheim/Bachem – TuS Oberwinter II 5:1 (2:1)

„Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, obwohl wir nicht gut reingekommen sind. Dann haben wir schnell die Kontrolle übernommen und nach Ausgleich und Führung kam vom Gegner auch nicht mehr so viel“, befand der Walporzheimer Trainer Lars Huther. TuS-Trainer Dennis Karpp meinte: „Bei uns ist es derzeit etwas chaotisch auf dem Feld mit vielen Spielern auf fremden Positionen und einer insgesamt dünnen Personaldecke. Insgesamt war es zu wenig heute.“ Tore: 0:1 Roman Wagner (8.), 1:1 Nico Schooß (10.) 2:1 Fabio Koch (30., Foulelfmeter), 3:1 Niclas Harz (60.), 4:1 Dardan Ademi (64.), 5:1 Harz (89.).

SV Kripp – SG Ahrtal Insul 1:5 (0:2)

„So wird es schwer“, meinte der Kripper Trainer Mario Brötz. „Ahrtal hat absolut verdient gewonnen. Das war in allen Belangen von uns zu wenig.“ Derweil sagte der Ahrtaler Trainer Marcel Zimmermann: „Der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Wir hatten das Spiel komplett im Griff. Halbzeit eins war etwas besser als Halbzeit zwei.“ Tore: Casimir Böhle (16.), 0:2 Simon Jüngling (44.), 0:3 Lukas Minwegen (60.), 0:4 Jüngling (64.), 1:4 Joshua Hillebrand (84.), 1:5 Tim Kaltz (90.).

TuS Kottenheim – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II 7:1 (5:0)

„Es war ein lauer sommerlicher Kick, bei dem wir keine gute Chancenverwertung an den Tag gelegt haben“, kommentierte TuS-Spielertrainer David Schmitz kurz. „Die erste halbe Stunde war wirklich gut für uns. Auf jeden Fall ein Fortschritt auswärts beim Tabellenzweiten“, meinte Gästecoach Erol Sonay.

Tore: 1:0 Philipp Franzen (3., Foulelfmeter), 2:0 Leif Silas Haupt (32., Foulelfmeter), 3:0 Felix Bell (38.), 4:0 Maximilian Franzen (43.), 5:0 Leon Berssem (45.), 6:0 Farid Hussein (52., Eigentor), 7:0 Maximilan Franzen (57.), 7:1 Bell (58., Eigentor). Besonderheit: Inter-Keeper Veton Gashi pariert Foulelfmeter von Luis Garcia Schumacher (40.).

Grafschafter SG II – SC Rhein-Ahr Sinzig 2:1 (2:1)

„Das war eine gute Kampfleistung, aber nicht unbedingt schön. Die vielen langen Bälle der Gäste haben wir gut verteidigt“, stellte GSG-Vorstandsmitglied Alexander Creuzberg zufrieden fest. SC-Trainer Mirco Walser war enttäuscht: „Wir waren schlecht und hatten kein Spielglück. Es ärgert mich, dass der Gegner uns mit minimalem Aufwand schlagen konnte. Eine unserer schwächsten Saisonleistungen.“ Tore: 0:1 Daniel Mota (27.), 1:1 Marcel Hofmann (29.), 2:1 Tom Frank (34.).

SV Eintracht Mendig II – SG Niederzissen/Wehr 0:2 (0:1)

Luc Nickel traf schon nach vier Minuten zum 1:0 für Niederzissen, Nils Gross in der vierten Minute der Nachspielzeit zur Entscheidung. „Es fehlt derzeit an den Grundlagen und am Spielglück. Wir sind in einem Negativstrudel, aus dem wir uns nur selbst befreien können“, haderte der Mendiger Coach Steven Brandt.

SV Oberzissen II – SG Westum/Löhndorf II 1:0 (0:0)

Tobias Dahm erzielte den Treffer des Tages, um den es einige Konfusion gab. Mike Bach hatte zuvor gegen die Latte geköpft und Dahm abgestaubt. „Aber der Ball war nicht über der Linie“, behauptete Westums Trainer Martin Münch. „Trotzdem war die Niederlage verdient, der Gegner hatte mehr vom Spiel. Bei uns drückt offensiv sehr offensichtlich der Schuh.“ SVO-Trainer Luca Beyermann lobte: „Wir waren im gesamten Verlauf die etwas bessere Mannschaft.“ Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen den Westumer Kapitän Pascal Zirbel nach wiederholtem Foulspiel (78.).

SG Dernau/Mayschoß – TuS Mayen II 6:0 (2:0)

„Die ersten 20 Minuten war es sehr gut, dann wurde es etwas wild. Das 3:0 hätten wir eigentlich etwas früher erzielen können, aber insgesamt ein sehr verdienter Erfolg“, meinte der Dernauer Trainer Michael Radermacher. „Gegen den Tabellenführer kann man verlieren, in dieser Höhe war es aber schon vermeidbar. Bei Standards sind wir momentan nicht wach genug“, erklärte der Mayener Trainer Michael Brodam. Tore: 1:0 Daniel Surges (12.), 2:0 Paul Gemein (16.), 3:0 Julian Keutgen (63.), 4:0 Bastian Jacobs (67.), 5:0 J. Keutgen (79.), 6:0 Johannes Schnitzler (80., Foulelfmeter).