Die Kreisliga B Staffel 9 hat ihren ersten Trainerwechsel, Toni Link ist nicht mehr Coach des SV Waldesch. Dort muss am Freitagabend die SG Mörschbach II antreten. Das Derby Urbar gegen Niederburg wurde verlegt, sodass nur fünf Spiele stattfinden.

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stehen nur fünf Partie an: Während der FC Bassenheim spielfrei hat, wurde das Derby zwischen der SG Urbar/Werlau und der SG Niederburg/ Biebernheim/Damscheid auf den 2. Oktober verlegt. Derweil hat es den ersten Trainerwechsel gegeben: Bei Waldesch hat Toni Link nach drei Niederlagen zum Start sein Amt niedergelegt, sein spielender „Co“ Manuel Blank übernimmt für Erste.

FC Emmelshausen-Karbach III – SG Viertäler Oberwesel II (Fr., 19.30 Uhr, in Leiningen). Für Emmelshausen-Karbach III steht das Heimspiel unter dem Motto: Ein Sieg soll her. Nach dem 0:6 im ersten Auftritt vor eigenem Publikum gegen Urbar will die Mannschaft von Trainer Fabio Schmitt den ersten Saisondreier. Schmitt warnt davor, die noch punktlose Oberweseler Reserve auf die leichte Schulter zu nehmen. „Auch wenn Oberwesel II ersatzgeschwächt ist, ist das für uns kein Grund, den Gegner zu unterschätzen“, so der Trainer. Er hat erkannt, „dass sie kicken und vor allem Tore erzielen können.“ Die Marschroute ist daher klar: „Wir wollen den ersten Heimsieg einfahren.“

SV Waldesch – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (Fr., 20 Uhr).Mörschbach II reist mit großen Personalsorgen zum SV Waldesch. Das 3:2 gegen Ehrbachtal hatte einen hohen Preis, wie Trainer Maurice Volkweis mit Blick auf die Verletztenliste berichtet. Robin Klockner hat sich den Arm gebrochen, Niklas Linck einen Außenbandriss zugezogen und bei Lukas Augustin ist die Kniescheibe rausgesprungen. Das Trio wird definitiv ausfallen. Die Vorbereitung auf den Gegner gestaltet sich zusätzlich kompliziert, da die Waldescher Trainer-Legende Toni Link – früher unter anderem bei der SG Burgen/Macken und beim SSV Buchholz tätig – die Konsequenzen aus dem Fehlstart gezogen hat und zurückgetreten ist. „Sie sind schwierig einzuschätzen, auch wenn sie schlecht gestartet sind. Ich glaube nicht, dass sie hinten drin stehen werden“, meint Volkweis, „ich rechne mit einem knappen Ergebnis.“

SG Ehrbachtal Ney – SG Mosel Löf II (So., 14.45 Uhr). Als Teil der Spitzengruppe will Ehrbachtal im Heimspiel gegen die Löfer Reserve nichts anbrennen lassen, um den Kontakt nach ganz oben zu wahren. SGE-Trainer Andreas Herdt nimmt seine Mannschaft dafür in die Pflicht und fordert eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spieldauer. „Wir müssen es auf jeden Fall über die volle Distanz bringen, eine gute Halbzeit reicht nicht. Wir müssen über 90 Minuten Vollgas geben“, lautet die klare Ansage des Trainers. Personell muss Herdt dabei auf den gesperrten Jarno Seis sowie auf Simon Schneider verzichten, der mit einem Kreuzbandriss noch bis ins neue Jahr ausfallen wird. Das Ziel ist laut Herdt dennoch unmissverständlich: „Ein positives Ergebnis erzielen und an Urbar dranbleiben.“

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SSV Buchholz(So., 14.45 Uhr, in Lingerhahn).Beide Mannschaften sind sehr ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Aufsteiger Buchholz hat schon zwei Siege auf dem Konto und machte im Kreispokal auch A-Ligist Morshausen das Leben schwer (0:2-Niederlage nach Verlängerung). Laudert dürfte gewarnt sein, allerdings muss der Elf von Spielertrainer Reyad David auch nicht bange sein. Die Gastgeber sind noch ungeschlagen und haben mit einem Sieg die Möglichkeit, sich in der Spitzengruppe der Liga festzusetzen.

SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen – SV Untermosel Kobern-Gondorf II (So., 16 Uhr, in Nörtershausen). Oppenhausen will nach dem 0:0 in der Vorwoche in Niederburg zurück in die Erfolgsspur. Der Rahmen dafür könnte kaum besser sein. „Nachdem wir aus meiner Sicht zwei Punkte haben liegenlassen, wollen wir zurück auf die Siegerstraße. Es gibt keine bessere Gelegenheit dazu, als auf unserem Sportfest in Nörtershausen“, sagt SGO-Trainer Christian Staaden. Er weiß aber auch, woran es zu arbeiten gilt: „Dazu müssen wir aber mehr spielerische Lösungen finden, als wir es letzte Woche geschafft haben.“