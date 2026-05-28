Auflösung der 2. Mannschaft Vorsitzender des TuS Mayen erklärt die Hintergründe Stefan Lebert 28.05.2026, 13:50 Uhr

i Mit 9:0 gewann die Reserve des TuS Mayen (weiße Trikots) das letzte Saisonspiel der Kreisliga B 8 gegen die SG Auderath/Alflen. Es war gleichzeitig das letzte Spiel für die Mayener Zweite, denn der Verein hat das Team für die kommende Saison abgemeldet. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen ist ein Traditionsverein, muss aber seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Der Vorsitzende Wolfgang Treis über die Gründe dieser schwierigen Entscheidung.

Es ist ein Dilemma: Der TuS Mayen will in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga, die am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Schweich beginnt, unbedingt aufsteigen – doch der Verein muss auf der anderen Seite seine zweite Mannschaft abmelden. Die hatte im letzten Saisonspiel der Kreisliga B 8 mit 9:0 das Schlusslicht SG Auderath/Alflen besiegt und die Spielzeit im Mittelfeld auf dem sechsten Platz abgeschlossen.







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