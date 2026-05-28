Der TuS Mayen ist ein Traditionsverein, muss aber seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Der Vorsitzende Wolfgang Treis über die Gründe dieser schwierigen Entscheidung.
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Es ist ein Dilemma: Der TuS Mayen will in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga, die am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Schweich beginnt, unbedingt aufsteigen – doch der Verein muss auf der anderen Seite seine zweite Mannschaft abmelden. Die hatte im letzten Saisonspiel der Kreisliga B 8 mit 9:0 das Schlusslicht SG Auderath/Alflen besiegt und die Spielzeit im Mittelfeld auf dem sechsten Platz abgeschlossen.