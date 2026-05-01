Kreisliga B1: 23. Spieltag Vorentscheidung im Kampf um die Vizemeisterschaft? Jona Heck 01.05.2026, 11:49 Uhr

i Die DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß) will am Wochenende einen großen Schritt in Richtung Vizemeisterschaft machen. Die Lautzerter (in Rot) wollen wichtige Punkte für den Klassenverbleib. Jürgen Augst/byJogi

Spannung in der Fußball-Kreisliga B1: Während der Meister bereits feststeht, kämpfen mehrere Teams um die Vizemeisterschaft und den Klassenverbleib. Am 23. Spieltag sind Niederhausen und Bitzen zum Siegen verdammt.

Am 23. Spieltag der laufenden Saison in der Fußball-Kreisliga B1 empfängt der bereits feststehende Meister SG Herdorf die Sportfreunde Ingelbach. Für die Ingelbacher geht es um nichts mehr als wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Aktuell beträgt das Polster auf den ersten Abstiegsplatz drei Punkte – da würde ein Punktgewinn beim Ligaprimus natürlich mehr als gut schmecken.







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