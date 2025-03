Am Wochenende rollt nach langer Winterpause auch für die drei COC-Teams in der Kreisliga B Staffel 12 wieder der Fußball. Vordereifel II und Auderath erwarten Gegner aus dem Keller, die SG Eifelhöhe empfängt den Spitzenreiter.

SG Vordereifel II – Spvgg Struth. „Endlich wieder Fußball“, lacht Vordereifels Coach Wolfgang Bretz vor dem Auftakt gegen das abgeschlagene Schlusslicht. Struth hat erst zwei Punkte gesammelt, einen davon im Hinspiel. Am Mittwoch sollte Struth eigentlich ein Nachholspiel gegen Nohn bestreiten, das Schlusslicht trat aber aus Spielermangel nicht an. Ob die Spvgg nach Laubach kommt? Bei Vordereifel II (9.) sind Andreas Stroh und Niels Merling nicht mehr dabei. Sie haben ihre Schuhe an den Nagel gehängt. Auch ein Einsatz von Simon Göbel ist unwahrscheinlich, da er nach seiner Verletzung laut Bretz „noch nicht ganz im Tritt ist“. Dafür ist Winterzugang Julian Berner mit von der Partie. Von ihm erhofft sich Bretz „noch mehr Durchschlagskraft in der Vorwärtsbewegung“.

SG Auderath/Alflen – SG Neunkirchen/Wallenborn II. Für Auderath geht es gleich zum Auftakt in die Vollen. Beide Teams stehen unmittelbar über dem Strich, mit einem Sieg können die Gastgeber einen Puffer von acht Punkten zwischen sich und die Abstiegszone (zwei Absteiger) schaffen. „Das sollte schon unser Ziel sein“, stellt Spielertrainer Patrick Fischer klar. Allerdings erwartet er eine enge Kiste, in der „die Tagesform entscheidet, wer sich durchsetzt.“

SG Eifelhöhe – SG Vulkaneifel Üdersdorf. Zum ersten Pflichtspiel auf dem restaurierten Sportplatz in Büchel erwartet Eifelhöhe (7.) ausgerechnet den unangefochtenen Klassenprimus. Gegner Vulkaneifel hat in 15 Spielen 15 Siege eingefahren, „aber nichtsdestotrotz werden wir tatsächlich antreten“, schmunzelt SGE-Coach Tobias Stephan. Er will es den Gästen nicht zu einfach machen: „Einstellung, Disziplin, Tagesform und Spielglück können Faktoren für das Ergebnis sein. Es ist im Sport immer wichtig, wie man performt“, betont er.