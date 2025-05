Endspurt in der B12, in der nur noch der Kampf um Platz zwei spannend wird. 13 von 15 Vizemeistern dürften per Quotientenregel hoch. Der B12-Zweite Boos hat allerdings den schlechtesten Wert, der Vizemeister der Staffel wird in die Röhre gucken.

Für die drei COC-Teams der Fußball-Kreisliga B 12 läuft die Saison schon vor dem 24. Spieltag langsam aus. Während für Eifelhöhe nach oben kaum noch was geht, ist Vordereifel II gerettet und Auderath bei neun Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone zu 99,9 Prozent sicher.

SG Vordereifel II - TuS Daun (So., 12.30 Uhr, in Laubach). „Es wird Zeit, dass die Saison endet und wir mit neuer Energie in die kommende Spielzeit gehen können", sagt Vordereifels Coach Wolfgang Bretz, nachdem er das vorzeitige Saisonende der verletzten Andreas Michels und Patrick Reuter verkünden muss. Für das kommende Jahr kündigt er ein Ende der Personalnot an, gleich ein halbes Dutzend Verstärkungen sollen die Rheinlandliga-Reserve auf ein neues Level hieven. „Ich kann bald bekanntgeben, wer kommt. Final fehlen noch zwei, aber die mündlichen Zusagen habe ich schon", kündigt Bretz an.

SG Vulkaneifel Üdersdorf - SG Auderath/Alflen (So., 14.30 Uhr, in Meerfeld). 23 Spiele sind in dieser Saison absolviert, 23 Mal verließ die SG Vulkaneifel den Platz als Sieger. Klar, dass sich Auderaths Coach Patrick Fischer sein Team nicht unbedingt als Favorit sieht. „Das ist nicht der Gegner oder das Spiel, wo wir uns Punkte ausrechnen", meint er. Aber auch wenn Zählbares kaum in Reichweite erscheint, will er zumindest ein unangenehmer Gegner sein: „Wir werden mit der Einstellung reingehen, dass jedes Spiel erst gespielt werden muss und uns nicht kampflos ergeben.“

SG Eifelhöhe - TuS Ahbach II (So., 14.45 Uhr, in Büchel). Nach dem 2:2 bei Neunkirchen II macht Eifelhöhes Trainer Tobias Stephan klar, was er von seinem Team erwartet: „Ich möchte eine deutliche Leistungssteigerung der gesamten Mannschaft sehen, insbesondere im Defensivverhalten." In den vergangenen zwei Partien fraß seine Mannschaft vier Gegentore. Die Bilanz schmeckt Stephan so gar nicht: „Sie waren in der Entstehung viel zu einfach, daher gilt es nun die Kräfte zu bündeln und die Konzentration bis zum Ende der Saison permanent hochzuhalten.“