Vor eigenem Publikum zählen am Sonntag nur drei Punkte

Die zweite Welle der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen musste bis dato in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B bei sämtlichen elf Gastspielen mit leeren Händen nach Hause fahren. Am Sonntag geht’s zum Kellerduell nach Lahnstein.

„Wir wollen an die gute Leistung in Urbar anknüpfen und noch eine Schippe drauflegen.

Für den FSV RW Lahnstein und den SV Braubach zählen am Sonntagnachmittag bei Heimspielen im sich immer mehr zuspitzenden Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B6 nur Siege, um die Lautstärke der Alarmglocken etwas zu drosseln.