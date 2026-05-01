Die zweite Welle der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen musste bis dato in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B bei sämtlichen elf Gastspielen mit leeren Händen nach Hause fahren. Am Sonntag geht’s zum Kellerduell nach Lahnstein.
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Für den FSV RW Lahnstein und den SV Braubach zählen am Sonntagnachmittag bei Heimspielen im sich immer mehr zuspitzenden Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B6 nur Siege, um die Lautstärke der Alarmglocken etwas zu drosseln.
„Wir wollen an die gute Leistung in Urbar anknüpfen und noch eine Schippe drauflegen.