In der B Staffel 9 zeichnen sich klare Tendenzen ab: Vorne haben Urbar und Oppenhausen schon ordentlich Vorsprung auf die Verfolger, im Tabellenkeller hängen Oberwesel II, Untermosel II und Mosel Löf II fest. Zwei Teams steigen ab.
Lesezeit 3 Minuten
Der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat den Zuschauern im Schnitt fünf Treffer pro Partie geboten. Während Tabellenführer Urbar/Werlau einen Arbeitssieg feierte, erlebte die Oberweseler Reserve einen kompletten Einbruch. Schlusslicht Mosel Löf feierte den ersten Sieg.