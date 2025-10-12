Kreisliga B Staffel 9 Volkweis: Comeback und direkt das entscheidende Tor Nico Balthasar 12.10.2025, 19:19 Uhr

i Maurice Volkweis (in Blau) war direkt überall mittendrin nach seinem Comeback nach mehr als zweieinhalb Jahren: Der Trainer der SG Mörschbach II traf zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 5:3 beim 6:3-Sieg in Winzberg gegen die SG Viertäler Oberwesel. Bei den Gastgebern war nicht nur in dieser Szene der Frust groß nach der siebten Niederlage im neunten Spiel. Mark Dieler

In der B Staffel 9 zeichnen sich klare Tendenzen ab: Vorne haben Urbar und Oppenhausen schon ordentlich Vorsprung auf die Verfolger, im Tabellenkeller hängen Oberwesel II, Untermosel II und Mosel Löf II fest. Zwei Teams steigen ab.

Der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat den Zuschauern im Schnitt fünf Treffer pro Partie geboten. Während Tabellenführer Urbar/Werlau einen Arbeitssieg feierte, erlebte die Oberweseler Reserve einen kompletten Einbruch. Schlusslicht Mosel Löf feierte den ersten Sieg.







Artikel teilen

Artikel teilen