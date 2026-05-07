Am 24. Spieltag der B Staffel 14 können schon die letzten Entscheidungen fallen: Vize Strimmig würde per Sieg gegen Hunsrückhöhe Meister Gonzerath folgen, Baldenau bei einer Niederlage in Bremm II zusammen mit Longkamp runter in die C-Klasse müssen.
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Der 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hält für den SV Strimmig ein Heimspiel-Highlight bereit, mit einem Sieg gegen den Fünften Hunsrückhöhe wäre der Aufstieg in die A-Klasse als Vizemeister aufgrund der Quotientenregelung perfekt.