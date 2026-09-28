Lahnstein landet 3:0-Heimsieg Vito Gennaro stellt mit Elfmetertor die Weichen Stefan Nink 28.09.2026, 09:09 Uhr

i Symbolbild dpa

In einem Stadium der Saison, in dem die Tabellen allmählich Aussagekraft erhalten, tun Dreier besonders gut. Das erfuhr der FSV RW Lahnstein am Sonntag beim 3:0-Heimerfolg gegen den vor dem Anpfiff punktgleichen Mitkonkurrenten VfL Kesselheim.

Drei eminent wichtige Zähler hat der FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B gegen den punktgleich an die Flussmündung gekommenen VfL Kesselheim unter Dach und Fach gebracht. Nach 93 kampfbetonten Minuten verbuchte die Elf von Trainer Norman Stenzel mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die Koblenzer die Punkte sieben, acht und neun und verbesserte sich damit auf Position zehn.







Artikel teilen

Artikel teilen