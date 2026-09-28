Lahnstein landet 3:0-Heimsieg 
Vito Gennaro stellt mit Elfmetertor die Weichen   
Symbolbild
Symbolbild
dpa

In einem Stadium der Saison, in dem die Tabellen allmählich Aussagekraft erhalten, tun Dreier besonders gut. Das erfuhr der FSV RW Lahnstein am Sonntag beim 3:0-Heimerfolg gegen den vor dem Anpfiff punktgleichen Mitkonkurrenten VfL Kesselheim. 

Lesezeit 1 Minute
Drei eminent wichtige Zähler hat der FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B gegen den punktgleich an die Flussmündung gekommenen VfL Kesselheim unter Dach und Fach gebracht. Nach 93 kampfbetonten Minuten verbuchte die Elf von Trainer Norman Stenzel mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die Koblenzer die Punkte sieben, acht und neun und verbesserte sich damit auf Position zehn.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport