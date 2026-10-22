Nach 3:2 im Topspiel Vinxtbachtal löst Kripp an der Tabellenspitze ab Lutz Klattenberg 22.10.2026, 12:15 Uhr

i Vinxtbachtals Luca Marx (vorn im weißen Trikot bei der 1:2-Niederlage in Kripp) traf im Topspiel bei der SG Dernau einmal, sein Bruder Nico zweimal – durch das 3:2 stürmten die Vinxtbachtaler an die Tabellenspitze der Kreisliga B 7. Martin Gausmann

In der Kreisliga B 7 bleibt es spannend: Während Vinxtbachtal knapp siegt und die Spitze erklimmt, lauern Konkurrenten auf einen Ausrutscher. Kann Kripp den Spitzenplatz zurückerobern?

Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B 7 setzt sich fort. Die SG Vinxtbachtal Brohl kletterte durch einen 3:2-Erfolg im Nachholspiel bei der SG Dernau/Mayschoß, zumindest bis Freitagabend, auf die Spitzenposition. Die kann sich der SV Kripp dann im Auswärtsspiel bei der SG Westum/Löhndorf II wieder zurückholen.







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