In der Kreisliga B 7 bleibt es spannend: Während Vinxtbachtal knapp siegt und die Spitze erklimmt, lauern Konkurrenten auf einen Ausrutscher. Kann Kripp den Spitzenplatz zurückerobern?
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Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B 7 setzt sich fort. Die SG Vinxtbachtal Brohl kletterte durch einen 3:2-Erfolg im Nachholspiel bei der SG Dernau/Mayschoß, zumindest bis Freitagabend, auf die Spitzenposition. Die kann sich der SV Kripp dann im Auswärtsspiel bei der SG Westum/Löhndorf II wieder zurückholen.