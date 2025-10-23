Auf satte neun Zähler hätte der FSV Welterod in der Fußball-Kreisliga B5 den Vorsprung auf den Tabellenvorletzten TuS Singhofen ausbauen können. Nach der 3:6 (1:3)-Heimschlappe jedoch sind es nur noch drei Punkte Differenz.
Lesezeit 1 Minute
Der FSV Welterod hat in der Fußball-Kreisliga B5 mit der 3:6 (1:3)-Heimschlappe gegen den Tabellenvorletzten TuS Singhofen die große Chance verpasst, sich etwas von den hinteren Plätzen abzusetzen. „Wir haben gut begonnen, aber kein Tor vorgelegt“, so FSV-Coach Karl Stern.