Die Hinrunde neigt sich allmählich ihrem Ende entgegen - und mit dem SV Braubach und der Zweitvertretung der FSV Osterspai stehen gleich in der Fußball-Kreisliga B6 gleich zwei heimische Vertreter auf einem Abstiegsplatz.
Nichts zu holen war am 11. Spieltag der Fußball-Kreisliga B6 für das heimische Trio.VfL Kesselheim – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 8:1 (6:1). Zwar erwischten die Gäste einen Start nach Maß, doch war viel zu wenig, um die zehnte Niederlage hintereinander abzuwenden.