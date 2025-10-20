Fußball-Kreisliga B6 Viererpacker Koch verdirbt Osterspais Reserve den Brei 20.10.2025, 09:19 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die Hinrunde neigt sich allmählich ihrem Ende entgegen - und mit dem SV Braubach und der Zweitvertretung der FSV Osterspai stehen gleich in der Fußball-Kreisliga B6 gleich zwei heimische Vertreter auf einem Abstiegsplatz.

Nichts zu holen war am 11. Spieltag der Fußball-Kreisliga B6 für das heimische Trio.VfL Kesselheim – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 8:1 (6:1). Zwar erwischten die Gäste einen Start nach Maß, doch war viel zu wenig, um die zehnte Niederlage hintereinander abzuwenden.







