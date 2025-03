Vier Treffer reichen Vettelschoß nicht zum Sieg

In der Kreisliga B3 gab am ersten Spieltag nach der Winterpause eine wahre Drei-Klassen-Gesellschaft. Auf drei Plätzen vielen sogar acht und mehr Tore.

Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 siegten die Teams auf den ersten vier Rängen, während es für die von Platz sieben abwärts keine Punkte gab.

TuS Asbach II – SV Rheinbreitbach 0:5 (0:0). Der Tabellenführer tat sich im ersten Abschnitt sehr schwer. In der zweiten Halbzeit ging bei der TuS-Reserve die Ordnung verloren, die Fehler nutzte der SVR eiskalt aus. TuS-Trainer Ivica Grbavac, mit dem in der Winterpause der Vertrag verlängert wurde: „Die Niederlage geht vollkommen in Ordnung, auch wenn sie um zwei Tore zu hoch ausfiel.“ Tore: 0:1 Florian Schneider (54.), 0:2, 0:3 Lorenz Gaupp (60., 68.), 0:4 Andrej Baumstark (72.), 0:5 Lars Steffens (89.). Zuschauer: 40.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SSV Weyerbusch 0:1 (0:1). Die Gastgeber hatten sich gut eingestellt auf die Spielweise des Gegners, vorne fehlte ihnen aber die Durchschlagskraft. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel. Das entscheidende Tor fällt in die Kategorie Pleiten, Pech und Pannen“, berichtete Lautzerts Spielertrainer Kevin Herrmann. Tor: 0:1 Kevin Herrmann (28., Eigentor). Vorkommnis: Torwart Kevin Kollikowski (SSV Weyerbusch) hält Handelfmeter von Peter Schwamberger (80.). Zuschauer: 80.

SG Vettelschoß/St. Katharinen II – SV Rengsdorf 4:6 (2:3). „Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, hatten 70 Prozent Ballbesitz und nutzten beste Chancen nicht. Ich kann meinem Team nicht viele Vorwürfe machen, außer dass wir zu leichte Tore kassieren“, haderte Vettelschoß-Spielertrainer Patrick Eulenbach, dessen Mannschaft zudem einen Strafstoß durch Stanislav Petker vergab. Tore: 1:0 Moritz Strauch (4.), 1:1 Nico Puderbach (15.), 1:2 Jakob Walinowicz (18.), 2:2 Patrick Eulenbach (32., Foulelfmeter), 2:3, 2:4 Jakob Walinowicz (45., 75., Foulelfmeter), 3:4, 4:4 Stanislav Petker (78., 88.), 4:5, 4:6 Jakob Walinowicz (89., 90.+5). Zuschauer: 80.

SG Thalhausen/Maischeid – SV Windhagen II 8:0 (4:0). Beide Mannschaften waren nach den Karnevalstagen geschwächt: Bei der SG Thalhausen fehlten acht Akteure, bei den Gästen sechs. „Der Sieg war nie in Gefahr, das Ergebnis spricht für sich“, war der Thalhausener Trainer Dirk Hulliger zufrieden. Tore: 1:0, 2:0 Lennard Strauß (5., 12.), 3:0 Raphael Benedikt Bracker (19.), 4:0 Leon Kaupat (43.), 5:0 Raphael Benedikt Bracker (62.), 6:0, 7:0 David Frorath (81., 86.), 8:0 Lukas Ehl (88.). Zuschauer: 80.

Kickers Westerwald Buchholz – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 7:3 (5:1). Die Gastgeber ließen sich vom frühen Rückstand nicht beirren. „Wir haben in der ersten Hälfte Gas gegeben und uns ein Polster erarbeitet. Nach der nicht so guten Vorbereitung konnten wir uns wieder belohnen“, atmete der Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan auf. Tore: 0:1 Jan Becker (6.), 1:1 Maurice Kolling (8., Foulelfmeter), 2:1 Silas Eckenbach (25.), 3:1 Argjend Jashanica (28.), 4:1, 5:1 Silas Eckenbach (32., 42.), 6:1 Argjend Jashanica (48.), 6:2 Galin Georgiev (53.), 7:2 Milan Machholz (67.), 7:3 Jonas Wessel (90.). Zuschauer: 50.