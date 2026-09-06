Kreisliga B Staffel 13 Vier Tore, drei Punkte, ein unzufriedener Trainer Back Nico Balthasar 06.09.2026, 18:22 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Weil die Partie Eifel-Mitte Lissendorf gegen Hocheifel Adenau auf den 30. September verlegt wurde, hat der SV Ulmen die Tabellenführung in der B Staffel 13 übernommen. Der SV Laubach II ist nach dem Heimsieg gegen Demerath Fünfter.

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 haben der SV Laubach II und der SV Ulmen ihre Heimspiele gewonnen. Laubach II setzte sich nach Rückstand mit 3:1 gegen Demerath durch, Ulmen schlug Schlusslicht Kirchweiler 4:1 und übernahm die Tabellenführung, weil die Partie Eifel-Mitte Lissendorf gegen Hocheifel Adenau auf den 30.







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