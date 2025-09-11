. Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 stehen vier Hunsrück-Duelle (Peterswald – Sohren, Blankenrath II – Strimmig, Biebertal – Kastellaun und Bell – Hunsrückhöhe) auf dem Programm.

FC Peterswald-Löffelscheid – SG Sohren/Büchenbeuren (Fr., 19.30 Uhr). In Peterswald steht womöglich ein stimmungsvoller Abend bevor, wenn die SG Sohren zum Flutlichtspiel gastiert. Die Vorfreude der Hausherren wird jedoch durch die sportliche Herausforderung getrübt, denn Sohren (drei Siege in Folge) präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung. „Das wird natürlich schwierig, sie sind in Fahrt gekommen“, weiß Spielertrainer Lukas Emmel, der die Aufgabe mit dem schweren Spiel in Kastellaun vergleicht (0:4-Pleite). Der Ausfall von Leon Meurer (Bänderriss) macht es auch nicht einfacher, doch Emmel gibt sich kämpferisch: „Wenn wir ordentlich die Zweikämpfe führen, müssen wir uns nicht verstecken. Dann ist auch was drin.“

SV Gonzerath – SV Longkamp (Sa., 18 Uhr). Deutliche Ausgangslage vor dem Duell in Gonzerath: Die Gastgeber haben alle bisherigen vier Partien gewonnen und sind als Aufstiegsaspirant klarer Favorit, alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung.

SV Blankenrath II – SV Strimmig (So., 12.15 Uhr). Ein ungleiches Duell erwartet die Blankenrather Reserve, wenn mit dem SV Strimmig der makellose Tabellenführer zum Derby anreist. Die Gäste haben bisher jedes Spiel gewonnen und sind laut SVB-Coach Alexander Meurer klarer Favorit, doch gerade diese Konstellation soll bei den Hausherren Kräfte freisetzen. „Wir freuen uns auf das Derby, zumal es auch auch noch gegen den Tabellenführer geht“, sagt Meurer. Die Rollenverteilung ist ihm aber bestens bewusst: „Strimmig geht als großer Favorit ins Spiel, aber in einem Derby und gerade zu Hause ist immer alles möglich.“

SG Bremm II – DJK Morscheid (So., 12.30 Uhr). Obwohl die Bremmer Reserve laut Coach Patrick Jobelius das Gefühl hat, „in der Liga angekommen“ zu sein, wartet sie immer noch auf die ersten Punkte. Die Voraussetzungen für einen Erfolg sind aber auch vor dem Heimspiel gegen Morscheid alles andere als ideal. „Wir haben weiter eine sehr angespannte Personalsituation und werden Spieler nach oben abgeben müssen“, erklärt Jobelius. Trotz der Widrigkeiten soll endlich Zählbares her. „Nichtsdestotrotz wollen wir die guten Leistungen der letzten Wochen nutzen und endlich die ersten Punkte einfahren“, so Jobelius.

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Kastellaun/Uhler (So., 14.30 Uhr, in Biebern). Mit dem Dritten SG Kastellaun ist einer der heißesten Aufstiegskandidaten der Liga zu Gast beim Vierten SG Biebertal. „6 der 13 Mannschaften nannten sie als Aufstiegsfavoriten. Sie selbst riefen Platz eins bis drei aus. Ich denke, diese Angaben sprechen für sich“, unterstreicht Biebertals Spielertrainer Sandro Hoffmann. Die eigenen Sorgenfalten sind außerdem tief. „Die Personalsituation ist weiterhin sehr angespannt“, so Hoffmann, der auf weitere Krankmeldungen unter der Woche verweist. Die Zielsetzung fällt entsprechend bescheiden aus, obwohl seine Elf bei einem Spiel weniger nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat. „Wenn es gut läuft, können wir einen Punkt bei uns behalten und den klaren Favoriten vielleicht ein klein wenig ärgern“, meint Hoffmann.

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz – SG Hunsrückhöhe (So., 14.30 Uhr, in Bell). Klartext spricht Klaus Vogt, Trainer der SG Bell. Er beschreibt die aktuelle Situation als „beschissen bis hoffnungslos“. Die Verletztenliste wird immer länger: Christian Doffing zog sich einen Bänderriss zu, zudem sind Hannes Caspar und Niklas Kutscher angeschlagen fraglich. Doch nicht nur die Personalnot bereitet Vogt Kopfzerbrechen, sondern auch die jüngste Leistung seiner Mannschaft. „Eine erste Halbzeit wie beim 1:2 in Strimmig will ich einfach nicht mehr sehen. Wenn fünf Mann aus der Reihe tanzen, ist das ein bisschen hart, das darf uns einfach nicht mehr passieren“, fordert der Coach eine deutliche Reaktion und mehr Disziplin.