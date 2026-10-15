Lahnstein erwartet Rübenach II Viele Fragezeichen vor dem Treff mit der Überraschungskiste Stefan Nink 15.10.2026, 12:39 Uhr

i Symbolbild dpa

Sie hatten sich eine Runde in ruhigem Fahrwasser erhofft. Doch die Realität sieht für die Fußballer des FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 der Kreisliga B anders aus. Abermals geht’s wohl ausschließlich um den Verbleib in der Klasse.

Nach dem 3:2-Erfolg des FC Urbar II bei der SG Rhens/Spay am Mittwochabend beträgt in der Fußball-Kreisliga B6 der Vorsprung des FSV RW Lahnstein auf den ersten Abstiegsplatz nur noch drei Zähler. Daher sind die in den vergangenen sechs Partien fünfmal bezwungenen Kicker von der Flussmündung am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen die zweite Formation des Bezirksligisten FV Rübenach (Anstoß: 14.







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