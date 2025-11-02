Kreisliga B1: 13. Spieltag
Viel Kampf, wenig Höhepunkte beim Derby in Derschen
Verzerrte Wahrnehmung: So wie in dieser Szene mussten die Gastgeber der SG Harbach (rote Trikots) nicht hinterherlaufen. Gegen die SG Müschenbach (in Blau) feierte das Team von Trainer Joachim Hallerbach einen ungefährdeten 6:1-Heimsieg.
Gewohntes Bild in der Fußball-Kreisliga B1? Fast. Friesenhagen und vor allem Primus Herdorf ziehen weiter ihre Kreise an der Tabellenspitze. Am Tabellenende reichte die SG Niedererbach die Rote Laterne dank des besseren Torverhältnisses weiter.

In der Fußball-Kreisliga B1 marschieren Herdorf (2:0 gegen Betzdorf) und Friesenhagen (3:0 gegen Alsdorf) weiter vorneweg. Das Derby zwischen den Adlern Derschen und den Sportfreunden Daaden endet torlos. Im Tabellenkeller setzen Ingelbach (3:1 in Lautzert) und Niederhausen (5:3 gegen Honigsessen) Ausrufezeichen.

