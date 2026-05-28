Karthäuser gewinnen 4:2 VfR setzt sich im Elfmeterschießen gegen Arzheim durch Stefan Lebert 28.05.2026, 11:27 Uhr

i Meister der Fußball-Kreisliga B 6 und Aufsteiger in die A-Klasse: der VfR Koblenz. Jörg Niebergall

Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Kreisliga B 6 blieb das Tor wie vernagelt. Am Ende entschied das Elfmeterschießen zugunsten des VfR Koblenz. Doch beide Teams hatten Grund zur Freude.

In der Saison der Fußball-Kreisliga B 6 haben der FC Arzheim und der VfR Koblenz jeweils 87 Tore erzielt, also 3,35 Tore pro Partie. Nun, im Entscheidungsspiel um den Meistertitel der beiden punktgleichen Teams, trafen auf dem Immendorfer Kunstrasen weder der FC Arzheim noch der VfR Koblenz ins Tor.







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