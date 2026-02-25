Wechsel in der Winterpause VfB Linz II stellt sein Trainerteam neu auf Daniel Korzilius 25.02.2026, 07:59 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Der VfB Linz II steht auf Platz vier in der Kreisliga B3 und hat Chancen auf den Aufstieg in die A-Klasse. Dennoch ist es beim VfB nun zu einem Trainerwechsel gekommen.

Überraschender Trainerwechsel beim VfB Linz II: Der Aufsteiger, der in der Fußball-Kreisliga B3 als Tabellenvierter vom Durchmarsch in das Kreisliga-Oberhaus träumen darf, hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Kevin Schopp getrennt und stellt das Trainerteam der Rheinlandliga-Reserve neu auf: Mit Oliver Focke stößt ein bekanntes Gesicht als Co-Trainer zur zweiten Mannschaft dazu.







