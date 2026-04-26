22. Spieltag in der B3 VfB Linz II patzt im Derby und verliert Rang zwei Daniel Korzilius 26.04.2026, 19:31 Uhr

i Ein torreiches Derby, bei dem es ordentlich zur Sache ging, lieferten sich der FV Rot-Weiß Erpel (rote Trikots) und der VfB Linz II. Am Ende trennten sich die Teams 3:3-Remis. Heinz-Werner Lamberz

Die SG Feldkirchen/Hüllenberg hat den zweiten Platz in der Kreisliga B3 zurückerobert. Während die SG mit 7:0 beim SV Rheinbreitbach siegte, holte der bisherige Zweite, der VfB Linz II, lediglich ein Remis beim FV Rot-Weiß Erpel.

Während der Tabellenführer SG Neuwied nach dem 4:0 gegen die Kickers Westerwald Buchholz am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 an der Spitze weiter einsam seine Kreise zieht, gab es auf dem zweiten Platz zum vierten Mal in Folge einen Wechsel: Diesen hat nun die SG Feldkirchen/Hüllenberg nach dem 7:0-Sieg beim SV Rheinbreitbach II inne, da der VfB Linz II im Derby beim Tabellenvorletzten Erpel patzte und trotz einer 3:1-Führung am Ende nicht ...







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