Die SG Feldkirchen/Hüllenberg hat den zweiten Platz in der Kreisliga B3 zurückerobert. Während die SG mit 7:0 beim SV Rheinbreitbach siegte, holte der bisherige Zweite, der VfB Linz II, lediglich ein Remis beim FV Rot-Weiß Erpel.
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Während der Tabellenführer SG Neuwied nach dem 4:0 gegen die Kickers Westerwald Buchholz am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 an der Spitze weiter einsam seine Kreise zieht, gab es auf dem zweiten Platz zum vierten Mal in Folge einen Wechsel: Diesen hat nun die SG Feldkirchen/Hüllenberg nach dem 7:0-Sieg beim SV Rheinbreitbach II inne, da der VfB Linz II im Derby beim Tabellenvorletzten Erpel patzte und trotz einer 3:1-Führung am Ende nicht ...