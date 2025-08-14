Während zwei B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied ihrem ersten Spiel entgegenfiebern, möchte die SG Grenzbachtal der SG Nauort/Ransbach das Kirmeswochenende schon am Freitagabend vermiesen. Am Sonntag kommt es zudem zu einem Deichstadtderby.

In den Fußball-Kreisligen B steht am Wochenende der zweite Spieltag auf dem Programm. Für die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II und den FC Rojava Neuwied steht die verspätete Saisonpremiere an.

B1

Nach dem 0:4 zum Auftakt in Daaden möchte es die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II im ersten Heimspiel der Saison gegen die SG Honigsessen besser machen (So., 12.30 Uhr in Berod).

B3

Der Tabellenführer SG Feldkirchen/Hüllenberg ist nach dem 6:0 gegen Linz II auch gegen den SV Windhagen II klarer Favorit (Sa., 19 Uhr in Hüllenberg). Beim 4:2-Auswärtssieg in Melsbach hat der SV Rheinbreitbach II Comeback-Qualitäten gezeigt und einen 0:2-Rückstand mit drei Treffern innerhalb von nur vier Minuten gedreht. Gegen die SG St. Katharinen/Vettelschoß II darf der Neuling auch schon von Beginn an hellwach sein, wenn es nach SVR-Coach John Botelho geht (So., 12 Uhr). Nach dem spielfreien Wochenende zum Auftakt startet die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II gegen den SV Melsbach in die Saison (So., 13 Uhr in Willroth). Die Kickers Westerwald Buchholz können den 3:0-Auftaktsieg in Erpel mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht VfB Linz II veredeln (So., 14 Uhr). Nach seinem Wechsel zum FV Rot-Weiß Erpel trifft Trainer Erich Langhard schon früh im Saisonverlauf auf seinen Ex-Verein und freut sich beim SV Rengsdorf auf viele bekannte Gesichter (So., 14.30 Uhr). Zum Deichstadtderby empfängt die SG Neuwied den CSV Neuwied (So., 15 Uhr). Der TuS Asbach II ist spielfrei.

B4

Die SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen möchte nach dem 0:1 gegen Engers II einen Fehlstart vermeiden und dem Gegner SG Nauort/Ransbach das Kirmes-Wochenende in Ransbach vermiesen (Fr., 20 Uhr in Ransbach-Baumbach). Nach dem 7:1-Kantersieg gegen den Mitabsteiger Haiderbach, bei dem Kapitän Fabio Licht mit vier Treffern herausstach, möchte die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau auch beim FSV Ebernhahn erfolgreich sein, um sich direkt in der Spitzengruppe festzusetzen (Sa., 15.30 Uhr). Beim FV Engers dreht sich in diesen Tagen alles um das DFB-Pokal-Spiel der ersten Mannschaft gegen Eintracht Frankfurt. Die Oberliga-Reserve will den Trubel ausblenden und gegen die SF Höhr-Grenzhausen II einen Tag vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte den zweiten Saisonsieg einfahren (Sa., 17.30 Uhr). Die SG Maischeid/Thalhausen ist mit dem 4:2 gegen Nauort gut aus den Startlöchern gekommen und rechnet sich auch bei der SG Haiderbach/Sessenbach etwas aus (So., 15 Uhr in Wittgert).

B7

Da die Partie des FC Rojava Neuwied am ersten Spieltag kurzfristig verlegt wurde, steigt die B-Liga-Premiere des Aufsteigers nun mit einer Woche Verspätung am Sonntag um 14.30 Uhr in Nickenich bei der SG Eich.