Der Vorletzte Weiler/Boos hatte spielfrei in der B Staffel 8: Der Rückstand auf das rettende Ufer und den Drittletzten Illerich beträgt weiter sieben Punkte bei einem Spiel weniger. Fünf Spiele hat Weiler/Boos noch, um die Aufholjagd zu schaffen.
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Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel B Staffel 8 hatte nur wenige Überraschungen zu bieten. Die größte Überraschung war noch der klare Sieg der SG Hocheifel bei der SG Eifelhöhe. Die Top 3 der Liga setzen sich derweil allesamt durch, während der SV Laubach II einen wichtigen Sieg gegen den TuS Mayen II feierte.