Kreisliga B Staffel 8 Verletzung überschattet Ahrtal-Sieg in Düngenheim Daniel Fischer 20.04.2026, 10:06 Uhr

i Debakel für die SG Eifelhöhe (weiße Trikots, von links mit Lukas Bell und Lukas Risswig): In Gevenich unterlag die SGE der SG Hocheifel Adenau um Torschütze David Weber mit 1:5. Schon zur Pause stand das Endergebnis fest. Alfons Benz

Der Vorletzte Weiler/Boos hatte spielfrei in der B Staffel 8: Der Rückstand auf das rettende Ufer und den Drittletzten Illerich beträgt weiter sieben Punkte bei einem Spiel weniger. Fünf Spiele hat Weiler/Boos noch, um die Aufholjagd zu schaffen.

Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel B Staffel 8 hatte nur wenige Überraschungen zu bieten. Die größte Überraschung war noch der klare Sieg der SG Hocheifel bei der SG Eifelhöhe. Die Top 3 der Liga setzen sich derweil allesamt durch, während der SV Laubach II einen wichtigen Sieg gegen den TuS Mayen II feierte.







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