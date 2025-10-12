Kreisliga B3: 10. Spieltag Verfolger Neuwied und Linz geben sich keine Blöße Daniel Korzilius 12.10.2025, 20:46 Uhr

i Die SG Neuwied (in Schwarz) gewann mit 3:1 gegen den SV Rengsdorf (in Weiß) und bleibt erster Verfolger des CSV Neuwied. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B3 rücken die SG Neuwied und der VfB Linz II bis auf zwei Punkte an den spielfreien Tabellenführer CSV Neuwied heran. Rheinbreitbach und die Kickers Westerwald trennen sich Remis, Windhagen verliert in Erpel.

Nachdem die SG Feldkirchen schon am Donnerstag in Melsbach mit 2:3 gepatzt hatte, gaben sich die beiden anderen Verfolger SG Neuwied (3:1 gegen Rengsdorf) und VfB Linz II (4:0) am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 keine Blöße und verkürzten den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer CSV Neuwied auf zwei Zähler.







Artikel teilen

Artikel teilen