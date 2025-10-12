In der Fußball-Kreisliga B3 rücken die SG Neuwied und der VfB Linz II bis auf zwei Punkte an den spielfreien Tabellenführer CSV Neuwied heran. Rheinbreitbach und die Kickers Westerwald trennen sich Remis, Windhagen verliert in Erpel.
Lesezeit 3 Minuten
Nachdem die SG Feldkirchen schon am Donnerstag in Melsbach mit 2:3 gepatzt hatte, gaben sich die beiden anderen Verfolger SG Neuwied (3:1 gegen Rengsdorf) und VfB Linz II (4:0) am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 keine Blöße und verkürzten den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer CSV Neuwied auf zwei Zähler.