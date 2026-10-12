Lahnsteiner Negativserie hält Verdienter Punkt geht in der Nachspielzeit noch flöten Stefan Nink 12.10.2026, 06:56 Uhr

i Christian Wünsch (am Ball, bedängt von Lahnsteins Ryan Tourabi) erzielte in der Nachspielzeit per Freistoß das goldene Tor am Immendorfer Dörnchen. Andreas Hergenhahn

Die Negativserie des FSV RW Lahnstein auf fremdem Terrain hält in der Fußball-Kreisliga B6 an: Ein Punkt war beim TuS Immendorf II in greifbarer Nähe, ehe ein Freistoß im Gehäuse der Stenzel-Elf einschlug und erneut für lange Gesichter sorgte.

Es ist wie verhext. Nur Sekunden fehlten den Fußballern des FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 der Kreisliga B bei der Reserve des Rheinlandligisten TuS Immendorf zu einem kleinen Erfolgserlebnis. Dann aber musste RW-Keeper Vincenzo Quinto nach Christian Wünschs Freistoß von der Strafraumkante die Kugel bei einer der letzten Aktionen der Partie doch noch aus seinem Netz fischen und seitens der Gäste hieß es nach dem Abpfiff mal wieder „außer ...







Artikel teilen

Artikel teilen