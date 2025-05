In der B Staffel 12 steht der letzte Spieltag an: Eifelhöhe und Vordereifel II haben zum Abschluss ein Heimspiel, Auderath fährt ins benachbarte Darscheid.

Für die drei COC-Teams geht es am 26. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 nur noch um einen gelungenen Abschluss der Saison.

SG Darscheid/Mehren – SG Auderath/Alflen (Sa., 17.30 Uhr, in Darscheid). In Darscheid beim Sechsten spielt Auderath nur noch um die goldene Ananas. Die Mannschaft von Trainerduo Patrick Fischer und Dominic Hülsemann, Letzterer steht vor seinem letzten Spiel in verantwortlicher Position, wird die Saison in jedem Fall auf dem ersten Nichtabstiegsplatz zwölf beenden. „Der eine oder andere mit weniger Spielzeit wird diesmal länger auf dem Platz stehen. Dann geht es darum, sich mit einer guten Leistung zu verabschieden“, so Fischer.

SG Vordereifel II – SG Neunkirchen/Wallenborn II (Sa., 17.30 Uhr, in Laubach). Auch die Vordereifeler Reserve hat den Klassenerhalt schon vor Wochen perfekt gemacht. Mit Justin Reuter und Niklas Toll fehlen zwei Verteidiger, dennoch hofft Coach Wolfgang Bretz auf einen würdigen Saisonabschluss beim Duell Elfter gegen Zehnter: „Wenn wir an die Leistung vom Spiel gegen Boos anknüpfen können, dann sollte es mit einem Sieg klappen.“ Für die kommende Saison hat er einige Neuzugänge auf dem Zettel, hält sich aber noch bedeckt. „Eine Verkündung machen wir nach der Saison, da es noch offene Personalien gibt“, sagt Bretz.

SG Eifelhöhe – SV Nohn (Sa., 17.30 Uhr, in Büchel). Die Gastgeber freuen sich nach drei Jahren noch mal über ein Heimspiel am Saisonende. Für Coach Tobias Stephan geht es „sportlich darum, den fünften Platz zu sichern und sich ordentlich aus der Saison zu verabschieden“. Dennoch erwartet er eine gewisse Emotionalität: „Es wird den einen oder anderen Abschied und das eine oder andere Debüt geben, was immer ganz besondere Highlights für die betroffenen Spieler sind.“ Somit hofft er gegen den Tabellendritten, der mit einem Sieg noch am Zweiten Boos (spielt beim Meister Vulkaneifel Üdersdorf) vorbeiziehen kann, auf ein letztes Erfolgserlebnis.