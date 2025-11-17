Körperverletzung nach Abpfiff? Verantwortliche aus Ingelbach und Kroppach äußern sich Moritz Hannappel

Jona Heck 17.11.2025, 18:51 Uhr

i Symbolfoto Carsten Rehder/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Nach einem hitzigen Derby mit spätem Ausgleich zwischen der Spfr Ingelbach und dem FSV Kroppach eskalierte die Lage. Tumulte und unsportliche Handlungen auf dem Platz sorgen für Aufregung und Diskussionen. Das sagen die Verantwortlichen der Vereine.

Eklat in der Kreisliga B1: Das Spiel zwischen den Sportfreunden Ingelbach und dem FSV Kroppach endete mit Szenen, die nicht auf den Fußballplatz gehören. Wie auf Videoaufnahmen von beiden Seiten, die unserer Redaktion vorliegen, zu erkennen ist, stürmten nach dem Abpfiff außenstehende Personen auf das Feld.







