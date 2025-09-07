Der fünfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 war geprägt von dramatischen Schlussphasen und deutlichen Siegen. Einzig Urbar/Werlau hatte beim Auswärtssieg bei der Reserve von Kobern-Gondorf ein dickes Brett zu bohren, übernahm mit dem vierten Sieg im vierten Spiel aber die Tabellenführung. Die SG Ehrbachtal Ney hatte spielfrei, zudem wurde das Derby zwischen dem SSV Buchholz und der SG Oppenhausen auf Donnerstag verlegt.

SG Mosel Löf II – SV Waldesch 1:6 (1:3). Der SV Waldesch feierte bei der Reserve der SG Mosel Löf im Kellerduell einen Kantersieg. Die Löfer Reserve bleibt somit punktloses Schlusslicht, Waldesch macht dank des ersten Saisonsiegs einen Sprung auf Platz neun.

Tore: 0:1 Adrian Debus (2.), 0:2 Jeremy Bersch (9.), 1:2 Dan Schmitt (13.), 1:3 Adrian Debus (23., Foulelfmeter), 1:4 Jason Fröhlich (52.), 1:5 Eigentor (75.), 1:6 Sebastian Staaden (78.).

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – FC Emmelshausen-Karbach III 7:0 (2:0). Eine klare Angelegenheit war die Partie für die SG Niederburg, die gegen die dritte Garde des FC Emmelshausen-Karbach einen ungefährdeten 7:0-Heimerfolg einfuhr. Laut Trainer Patric Muders war die Partie nicht „nichts Spektakuläres, ein ordentliches Spiel“ gegen einen Gegner, der nur wenig Gegenwehr leistete. Seine Mannschaft habe die Pflichtaufgabe erfüllt und dabei auch „das ein oder andere schöne Tor“ erzielt.

Tore: 1:0 Fernando Wolters (5.), 2:0 Grace Balegamire (16.), 3:0 und 4:0 Armin Safic (51., 62.), 5:0 Joel Vogel (67.), 6:0 Marcus Samoila (84.), 7:0 Ioan Oncsa (89.).

SV Untermosel Kobern-Gondorf II – SG Urbar/Werlau 3:4 (1:1). Gäste-Trainer Torsten Schneider zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert, aber auch selbstkritisch. Seine Mannschaft könne „froh sein, dass wir das noch gezogen haben“, da die Arbeit gegen den Ball „nicht wirklich gut“ war. Dennoch bewies sein Team Moral. „Wir haben den Charakter gezeigt, die drei Punkte eingefahren und das ist das Wichtige“, so Schneider, dessen Team alle vier Saisonspiele gewonnen hat und den Platz an der Sonne übernimmt. Untermosel II verpasste nach dem 0:17 (!) vor einer Woche bei Oppenhausen gegen Urbar eine Überraschung hauchdünn.

Tore: 0:1 Bjarne Lips (19.), 1:1 Marvin Mazur (40.), 1:2 Lips (56.), 2:2 Philipp Schäfer (67.), 2:3 Nico Hubrath (85., Foulelfmeter), 3:3 Schäfer (86., Foulelfmeter), 3:4 Noah Dietrich (90.).

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 5:1 (1:1). Mörschbachs Trainer Maurice Volkweis erklärte, dass die erste Halbzeit „noch recht chancenarm auf beiden Seiten“ verlief, da seiner Elf noch nach dem Schlüssel gegen tief stehende Gäste suchte. Ein taktischer Kniff in der Pause brachte die Wende: „Wir haben zur Halbzeit umgestellt, eher Laudert das Spiel haben machen lassen, damit wir mehr Räume bekommen.“ Als „Knackpunkt“ des Spiels bezeichnete Volkweis den verwandelten Strafstoß des „Dreierpackers“ Domnik Boos zum 2:1. „Danach haben wir unsere Situationen gut ausgespielt“, so Volkweis. Mörschbach II ist nun schon Tabellendritter.

Tore: 0:1 Nils Gödert (6.), 1:1 Jannik Klockner (11.), 2:1 und 3:1 Dominik Boos (69., Foulelfmeter, 72.), 4:1 J. Klockner (85.), 5:1 Boos (87.).

SG Viertäler Oberwesel II – FC Bassenheim 2:4 (0:2). Mit seiner Mannschaft ging Oberwesels Trainer Fabian Dämgen nach der Heimniederlage hart ins Gericht. Er fand deutliche Worte für die Leistung seines Teams, die er als „absolute Katastrophe“, „Not gegen Elend“ und „ernüchternd und erschreckend“ bezeichnete. „Ich glaube, das war das schlechteste B-Klassen-Spiel, was ich je gesehen habe“, schimpfte ein tief enttäuschter Dämgen. Er stellte klar: „Wenn wir so spielen, sind wir definitiv nicht konkurrenzfähig. Mit der Einstellung und Mentalität haben wir keine Chance, die Klasse zu halten.“ Oberwesel II steht mit Löf II ohne Punkt am Tabellenende.

Tore: 0:1, 0:2 Marc Schupp (6., 40.), 0:3 Ali Hasan (47.), 1:3 Adrian Vollmer (52.), 1:4 Matthias Friedrich (90.), 2:4 Noah Ben Schönel (90.+4).